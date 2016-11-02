اردوی کارآفرینی دانشجویان در اردبیل آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل شامگاه چهارشنبه در مراسم آغاز به کار اردوی کارآفرینی به ضرورت تولید ثروت از علم تأکید و این مهم را یکی از اهداف جدی آموزش عالی عنوان کرد.

علی شامل با اذعان به اینکه اردوی کارآفرینی با هدف دریافت ایده‌های برتر و تحلیل و بررسی آن برگزار می‌شود، افزود: در واقع هدف از استارت آپ تقویت خلاقیت و ثروت آفرینی از طریق علم و همچنین حل مشکلات موجود در سطح جامعه است.

وی با اذعان به اینکه اردوی کارآفرینی اردبیل در محوریت فناوری اطلاعات در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دایر شده است، اضافه کرد: در این اردو تلاش بر این بوده ایده‌های خلاقانه دانشجویان که می‌تواند مشکلاتی را حل‌وفصل کند دریافت شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان یکی از مشکلات فعلی ایده‌های خلاقانه علمی را اجرایی کردن آن عنوان و تأکید کرد: برگزاری اردوهایی از این دست می‌تواند خود کارگاه آموزشی عملیاتی کردن ایده‌های علمی باشد.

در این مراسم مدیرکل ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات استان اردبیل نیز از افتتاح نخستین شتاب دهنده دولتی در اردبیل برای فعالیت‌های ICT خبر داد و افزود: حوزه فناوری اطلاعات یکی از حوزه‌های ثروت آفرین برای دانشجویان خلاق است.

بهروز رزمی متذکر شد: از جمله برنامه‌های وزارت اطلاعات و فناوری اطلاعات فراهم کردن زمینه‌های اشتغال به واسطه زیرساخت‌های ICT است.

وی افزود: بهره‌گیری از ظرفیت فضاهای مجازی و فناوری اطلاعات برای ثروت آفرینی یک از امکانات جدید است که انتظار می‌رود موردتوجه دانشجویان قرار گیرد.

گفتنی است اردوی کارآفرینی با رقابت ۱۰۰ ایده خلاقانه تا ۱۴ آبان ماه برگزار شده و در نهایت سه ایده برتر انتخاب و در مرکز رشد دانشگاه محقق اردبیلی مستقر خواهند شد.