 دستور وزیر بهداشت برای رسیدگی به وضعیت کشتی گیر نوجوان تیم ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عباس زارع نژاد گفت: وزیر بهداشت به دنبال این نامه که در فضای مجازی منتشر شده بود دستور رسیدگی سریع به وضعیت این کشتی گیر نوجوان را به دکتر جعفریان رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران صادر کرد.

وی افزود: با دکتر خراسانی رییس مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) تهران صحبت کردم و آخرین وضعیت این کشتی گیر تیم ملی نوجوانان را جویا شدم.

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت با بیان اینکه آرمیده ابتدا به دلیل عمل آپاندیسیت در یکی از بیمارستان های خصوصی بستری بوده است، افزود: این کشتی گیر تیم ملی به بیمارستان امام خمینی(ره) منتقل و پس از انجام آزمایشات تخصصی مشخص می شود که وی به بیماری لنفوم بورکیت مبتلا است که بلافاصله تحت نظر یکی از بهترین اساتید این بیمارستان، تحت شیمی درمانی قرار می گیرد.

زارع نژاد گفت: آرمیده هم اکنون در بخش هماتولوژی بیمارستان امام خمینی(ره) بستری است و طبق توصیه پزشک معالج وی، تمام مراقبت ها و روش های درمانی لازم در حال انجام است اما خانواده این کشتی گیر تیم ملی درخواست دارند که وی به اتاق تک نفره منتقل شود.

مشاور وزیر بهداشت با اشاره به تلاش تمامی پرسنل بیمارستان امام خمینی(ره) و بخش هماتولوژی آن برای درمان ابوالفضل آرمیده، اظهار داشت: با وجود اینکه ممکن است جابجایی وی از این بخش به یک بخش دیگر مورد تایید پزشک معالج نباشد اما با توجه به اصرار خانواده وی، کشتی گیر تیم ملی نوجوانان امشب به یک اتاق تک نفره در بخش توراکس منتقل خواهد شد.