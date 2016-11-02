تلاش برای تسریع توسعه در اصفهان/ انتقال آب به استان ازفلات مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری شامگاه چهارشنبه در جلسه اقتصاد مقاومتی که با حضور هفت نفر از اعضای کابینه دولت و همچنین استاندار و مدیران کل استان اصفهان در سالن اجتماعات استانداری اصفهان برگزار شد ضمن ابراز خرسندی از سفر به اصفهان و با اشاره به جایگاه این استان در سطح کشور، اظهار داشت: استان اصفهان در همه عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در سطح کشور تاثیرگذار بوده و از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بالای توسعه‌ای در استان اصفهان نیز گفت: استان اصفهان در حال حاضر علی رغم تمام ظرفیت‌هایی که برای توسعه دارد از محدودیت‌هایی همچون آب، مشکلات محیط زیستی و حمل و نقلی نیز رنج می‌برد.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به تاکیدات ویژه رئیس جمهور در خصوص رسیدگی به مشکلات عمده استان ابراز داشت: از این رو تمام تلاش ما این است که این استان مسیر توسعه را با سرعت قبلی طی کند و حرکت این استان در عرصه‌های مختلف با مشکلی مواجه نشود.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان اصفهان در حوزه شخصیت‌های دانشگاهی نخبگان افزود: باید این کارشناسان و متخصصان در کنار مسئولان برای حل مشکلات موجود در این استان چاره‌ای بیندیشند.

جهانگیری در ادامه با اشاره به وجود چالش‌های مختلف در کشور بیان داشت: ما در کشور با مشکلات متعددی و به ویژه بیکاری مواجه هستیم که برای برطرف کردن این مشکلات نیازمند ورود جدی بخش خصوصی هستیم.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر دولت با مشکلات جدی در حوزه اقتصادی و همچنین اعتباری مواجه است، افزود: از این رو در حال حاضر سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه اقتصاد مقاومتی را می‌توان بهترین راهکار برای خروج از معضلات اقتصادی دانست.

از ظرفیت‌های کشورهای خارجی برای توسعه کشور بهره برداری لازم را داشته باشیم

معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر نقاط روشنی در بخش سیاست خارجی برای کشور ایجاد شده است، تصریح کرد: ما با برنامه‌ریزی دقیق در حال تعامل با کشورهای دنیا هستیم و در شرایط فعلی می‌توان از ظرفیت‌های کشورهای خارجی برای توسعه کشور بهره برداری لازم را داشته باشیم.

وی با بیان اینکه افزایش صادرات می‌تواند راهکار خوبی برای تامین منابع مالی کشور باشد، اضافه کرد: در دوران پسابرجام می‌توان به این مهم دست یافت.

جهانگیری در ادامه با اشاره به اینکه از زمان اجرای برجام تاکنون صادرات نفت به بالای دو میلیون بشکه رسیده است، اظهار داشت: در بخش مالیات نیز با افزایش مالیات در استان‌های مختلف روبرو بوده‌ایم و این در حالی است که در استان اصفهان با رشد مالیات نسبت به سال گذشته روبرو نبوده‌ایم.

بودجه دولت تنها برای امور جاری کشور کافیست

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بودجه دولت را می‌توان تنها صرف امور جاری کشور کرد، گفت: از این رو ما از بخش‌های خصوصی و به ویژه در استان اصفهان داریم که در چنین جلساتی ژیشنهاد صدور چندین مجوز اعلام تا پیگیری‌های مورد نیاز انجام شود.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه در حال حاضر همه استان‌های کشور دارای محدودیت‌هایی هستند که این محدودیت‌ها قابل حل است، ادامه داد: درست نیست که به دلیل برخی از محدودیت‌های ایجاد شده شرایط را به گونه‌ای عجیب و غریب جلوه دهیم.

وی با اشاره به پرداخت ۲۳۳ هزار میلیارد تومان وام توسط بانک‌های کشور در شش ماهه امسال گفت: این میزان پرداخت وام نسبت به سال گذشته با افزایش ۴۰ درصدی روبرو بوده است که شرایط بیانگر افزایش قدرت جذب تسهیلات توسط بخش خصوصی و همچنین فعال‌تر شدن بانک‌هاست.

جهانگیری در ادامه با ابراز خرسندی از افزایش ذخایر گندم در کشور تصریح کرد: این در حالی است که در سال‌های گذشته عزادار کمبود ذخایر گندم در کشور بودیم.

وی در ادامه گریزی هم به مشکلات ابی استان اصفهان زد و افزود: طی جلسات مفصلی نسبت به مشکلات آبی استان اصفهان اشرافیت کامل پیدا کرده و نسبت به حل این مشکل برنامه‌هایی را داریم.

انتقال آب به اصفهان از فلات مرکزی یا خلیج فارس

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه استان اصفهان دوره طولانی خشکسالی حاکم است، ادامه داد: اینکه باید آب توزیع شود یک واقعیت است و در این زمینه امروز طی جلسه‌ای مفصل این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه ما نسبت به دغدغه مردم اصفهان در خصوص مشکل اب توجه ویژه داریم، افزود: در این راستا برای تامین آب استان اصفهان با از فلات مرکزی و یا از خلیج فارس آب را به اصفهان منتقل خواهیم کرد.

بدترین وضعیت آبی در استان خوزستان دیده می‌شود

جهانگیری با اشاره به اینکه در حال حاضر بدترین وضعیت آبی در استان خوزستان دیده می‌شود، گفت: از این رو ما عنوان می‌کنیم که طرح بهشت آباد و کوهرنگ سه حتما اجرا می‌شود و برخورد با برداشت‌های غیر مجاز نیز در دستور کار جدی است.

وی همچنین با تاکید بر پیگیری طرح ۹ ماده‌ای آب استان اصفهان اضافه کرد: ما اجازه نمی‌دهیم کشاورزان شرق اصفهان آسیب ببینند چرا که قبول داریم این کشاورزان حق‌آبه داران زاینده‌رود هستند و برای حل مشکل آنها نیز فکرهایی را داریم.

معاون اول رئیس جمهور ایجاد شرایطی که مردم در رفاه زندگی کنند را از اولویت‌های دولت تدبیر و امید اعلام کرد و بیان داشت: از این رو توسعه این استان مورد توجه ویژه هیات دولت است.

وی در پایان نیز از کشاورزان خواست تا نسبت به تغییر الگوی کشت برای کشت محصولات خود اقدام کنند.