طی ۳ سال گذشته صادرات کرمانشاه از ۳ میلیارد دلار فراتر نرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، کیوان کاشفی شامگاه چهارشنبه در مراسم تجلیل از از صادرکنندگان برتر و نمونه استان کرمانشاه که در محل اتاق بازرگانی استان برگزار شد، اظهار داشت: امسال صادرات کشور از واردات پیشی گرفت و در استان از ۴۶۰ میلیون دلار صادرات در سال ۸۵ به ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار رسیدیم.

کاشفی بیان کرد: طی ۳ سال گذشته رقم صادرات استان کرمانشاه از ۳ میلیارد دلار فراتر نرفته و به استراتژی مهمی برای عبور از این رقم و افزایش میزان صادرات نیاز داریم.

وی تخصیص مشوق‌های صادراتی، افزایش قیمت ارز، آموزش تجار، افزایش درآمدهای ارزی کشور و بهبود زیرساخت‌های مرزی را از مهم‌ترین عوامل افزایش رقم صادرات غیرنفتی استان در سال‌های اخیر دانست و گفت: امروز ۱۲۰۰ کارت بازرگانی فعال در استان داریم.

کاشفی به عوامل ثابت ماندن رقم صادرات غیر نفتی استان طی ۳ سال اخیر اشاره و بیان کرد: لغو مشوق‌های صادراتی، هجوم داعش به عراق و برقراری نظام اخذ تعرفه گمرکی از جمله این دلایل هستند.

دوگانگی میان دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان پرویزخان را تحت‌الشعاع قرار داده است

وی به ارائه پیشنهاداتی برای برون رفت از وضعیت فعلی و حرکت به سوی دستیابی به صادرات ۴ میلیادی در دو سال آینده پرداخت و گفت: ایجاد بازاریابی متمرکز برای واحدهای تولیدی دارای پتانسیل صادراتی در استان با شرکت در نمایشگاه‌های مختلف دنیا و شناسایی واحدهایی که امکان پیوستن به جرگه صادرات دارند پیشنهاد می‌شود.

کاشفی با بیان اینکه امسال برای اولین بار پس از سال‌ها مشوق‌های صادراتی در کشور ایجاد شده، افزود: برنامه ریزی جهت اظهار صادرات واحدهایی مانند پتروشیمی و صنایع پایین دستی در گمرکات استان، ایجاد مراکز تجاری و بازاریابی استان در اربیل یا بغداد عراق و تاکید بر سرمایه گذاری‌های جدید با رویکرد صادرات و ارزآوری نیز پیشنهاد می‌کنیم.

وی رایزنی به منظور برقراری نظام تعرفه ترجیحی در مبادلات برخی کالاها باعراق، تمرکز بر روی برندسازی محصولات مهم استان، در نظر گرفتن خطوط اعتباری خاص، ارائه تسهیلات برای صادرات توسط بانک‌ها، تکمیل زیرساخت‌های مرزی به ویژه در سومار را از مهمترین پیشنهادات و راهکارها برای برون رفت از وضعیت فعلی صادرات در استان برشمرد.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با بیان اینکه دوگانگی بین دولت مرکزی و اقلیم، پرویزخان را تحت‌الشعاع قرار داده، تاکید کرد: مرز سومار قابلیت رشد سریع را دارد و باید به سمت مرزهای عربی سوق یابیم.

وی با تاکید بر اینکه رویکرد صادراتی باید بر همه واحدهای تولیدی استان کرمانشاه غلبه کند، افزود: باید بر برندسازی محصولات مهم استان متمرکز شویم.