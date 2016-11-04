محدودیت مالی باعث برخی انحرافات ازاصول طرح تفصیلی درشهریار می شود

علیرضا رضایت در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح تفصیلی به عنوان نقشه راهی جامع برای شهرداری ها اظهار داشت:این اصل و قاعده در خصوص مدیریت شهری شهریار نیز صدق می کند و با ابلاغ شدن این طرح در طول سالیان اخیر، تلاش شده حتی الامکان در مسیر تعریف و پیش بینی شده، حرکت کنیم.

عضو شورای اسلامی شهر شهریار عنوان کرد: نباید از نظر دور داشت که انحرافاتی نیز از اصول و قواعد لحاظ شده در طرح تفصیلی مشاهده می شود که برای ریشه یابی و واکاوی آن باید به عوامل متعددی اشاره کرد.

وی افزود:برخی از انحرافات اشاره شده، ریشه در محدودیت های مالی و اعتباری شهرداری شهریار دارد و با یک بررسی، پی می بریم که قریب به ۳۰ درصد از بودجه وصولی این مجموعه(مدیریت شهری شهریار) از محل جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ تأمین می شود و به همین نسبت، ضریب انحراف از قواعد طرح تفصیلی قابل ارزیابی است.

رضایت گفت:اگرچه تلاش ما و دیگر اعضای شورای اسلامی شهر شهریار بر جلوگیری از بروز تخلفات استوار بوده، اما کاستی های اعتباراتی و برخی قواعد نانوشته فرهنگی که از گذشته وجود داشته، باعث می شود تا مهار قطعی این پدیده(تخلفات ساختمانی) با دشواری های جدی روبرو شود.

عضو شورای اسلامی شهر شهریار عنوان کرد:طبیعی است در شرایطی که یک خانوار مشاهده می کند برخی افراد در گذشته با تخلفات ساختمانی اقدام به احداث بنا کرده اند، این حق را برای خود نیز قائل می شود که برخی از قواعد و ضوابط تعریف شده را نادیده انگارد.

رضایت گفت:باید گفت تخلفات ساختمانی در مقایسه با سال های گذشته با کاهش همراه بوده، اما به طور کامل متوقف نشده است.

وی افزود:برخی معتقدند این کاهش ناشی از رکود بازار مسکن است اما به نظر بنده نمی توان تمامی آن را به رکود اشاره شده نسبت داد، زیرا به همان نسبت هر ساله شاهد افزایش بودجه و اعتبارات شهرداری شهریار بوده ایم.

عضو شورای اسلامی شهر شهریار یادآور شد:مهار و کنترل قطعی تخلفات ساختمانی مستلزم حصول مولفه ها و پیش نیازهای متعددی است که در خلأ و فقدان آن نمی توان به صورت ۱۰۰ درصد از بروز احتمالی تمامیِ تخلفات ساختمانی و انحراف از ضوابط و قواعد تعریف شده جلوگیری کرد.