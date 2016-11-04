کاهش نرم و تدریجی سود بانکی توسط دولت دنبال می شود

محمد امامی امین در گفت و گو با خبرنگار مهر در تشریح برنامه ها و اقدامات انجام شده برای رونق و تقویت فعالیت واحدهای تولیدی متوسطِ زیرِ ۱۰۰ نفر اظهار داشت:با عنایت به نقش حائز اهمیت تولید در اشتغالزایی و هموار سازی روند تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، تلاش می شود با ارائه تسهیلات و پشتیبانی لازم از چنین واحدها و مراکزی، بستر کافی برای تحرک و فعالیت شایسته تر واحدهای تولیدی فراهم شود.

معاون امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری تهران با اشاره به اختصاص بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان برای سرمایه در گردش کارگاه های متوسط عنوان کرد:پیش از این، دولت در قالب طرحی مصوب، ۱۶هزار میلیارد تومان به عنوان سرمایه در گردش برای کارگاه های متوسط زیر ۱۰۰ نفر در نظر گرفت و تا پایان شهریور گذشته، هر واحدی که درخواست دریافت تسهیلات داشت و از شرایط لازم برای استفاده از مزایای این طرح برخوردار بود به شعب بانک های عامل معرفی شدند.

وی افزود:با پیگیری ها و تلاش دولت، مقرر است این طرح مجددا در آینده اجرایی شود و با باز شدن سایت، امکان برخورداری واحدهای واجد شرایط از این تسهیلات فراهم خواهد شد.

امامی امین در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص بالا بودن سودهای بانکی و گلایه برخی از فعالان تولیدی و کشاورزی از این موضوع عنوان کرد:تلاش دولت در طول سه سال گذشته بر این امر استوار بوده که با شیبی ملایم برای کاهش سود بانکی، اقدامات لازم عملیاتی شود.

معاون امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری تهران گفت:با تدابیر و تصمیمات اتخاذ شده، به موفقیت های قابل توجهی نیز در این عرصه نائل شده ایم که البته بروز و حصول نتایج ملموس تر به تدریج قابل احساس خواهد بود.

وی یادآور شد:در حال حاضر سود بانکی ۱۵ تا ۱۸ درصد برآورد می شود و رویکرد دولت در این خصوص بر کاهش نرم و تدریجی سود بانکی استوار است.