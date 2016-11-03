درگیری داخلی تروریستها/ارتش سوریه به گروههای مسلح فرصت جدید داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، منابع سوری از درگیری های شدید میان تروریستهای گروه موسوم به نور الدین زنگی و تروریستهای گروه «استقم کما امرت» در منطقه الزبدیه در داخل شهر حلب خبر دادند.

این منابع بیان کردند: این درگیری ها به حومه غربی حلب و حومه شمالی ادلب نیز سرایت کرده است و در جریان این درگیری ها دهها تن از طرفین به هلاکت رسیده اند که در میان آنها یکی از سرکرده های نور الدین زنگی به چشم می خورد.

منابع مذکور به تلاش های جبهه الشامیه برای پایان دادن به درگیری های طرفین با اعزام نیرو خبر دادند.

از سوی دیگر ارتش سوریه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: پس از موفقیت نیروهای مسلح سوریه در درهم شکستن تلاش های گروههای تروریستی برای شکستن محاصره گروههای مسلح در شرق حلب و متحمل شدن خسارات فراوان و انهدام و ادوات آنها و به منظور توقف خونریزی، تصمیم به آتش بس انسانی در روز جمعه گرفته شد.

در این بیانیه آمده است: بر این اساس همه معابر از ساعت ۹ صبح جمعه ۴/۱۱/۲۰۱۶ تا ساعت هفت شب برای خروج افراد مسلح و کسانی که تمایل به خروج دارند، باز است.

ارتش سوریه در این بیانیه از همه افراد مسلح خواست که به جنگ و خونریزی پایان دهند و از فرصت به دست آمده استفاده کنند و شهر را با سلاح های سبک خود از طریق گذرگاه کاستیلو در شمال و گذرگاه سوق الخیر-المشارقه به سوی ادلب ترک کنند.

در این بیانیه از غیرنظامیان خواسته شده است که از ۶ محور سابق برای خروج استفاده کنند.