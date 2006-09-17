به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از رويترز، در اجلاس سالانه صندوق بينالمللي پول كه هماكنون در سنگاپور برقرار است، قرار است روند اصلاحات ساختاري در اين نهاد بينالمللي آغاز شود تا قدرت مانور بيشتري به قدرتهاي نوظهور اقتصادي همچون چين داده شود.
اصلاحات فوق، بزرگترين اصلاحات در تاريخ شش دههاي صندوق بينالمللي پول محسوب ميشود واجراي آن تا سال 2008 به طول خواهد انجاميد.
صندوق بينالمللي پول كه هماكنون داراي 184 عضو و در واشنگتن مستقر است، پس از جنگ جهاني دوم تاسيس شد. 45 دولتي كه در سال 1945 در برتون وودز در نيوانگلند ايالت نيوهمپشاير، اين نهاد بينالمللي را پايهريزي كردند هدف خود را نجات اقتصاد جهاني از ركود دهه 1930 اعلام كردند.
صندوق بينالمللي پول بر اساس جايگاه خود چندين وظيفه دارد: پيشبرد همكاريهاي پولي بينالمللي و ثبات نرخ ارز و حمايت از رشد متوازن كشورهايي كه از لحاظ تجاري يا مالي دچار مشكل ميشوند.
كشورها ميتوانند با شرايط خاصي از كمكهاي مالي صندوق بينالمللي پول برخوردار شوند، البته شرط دريافت وامها و كمكهاي مالي صندوق بينالمللي پول قبول استانداردهاي بسيار سخت عملكردهاي اقتصادي از سوي اين كشورها است.
برخي از كشورهاي آسيايي كه در اواخر دهه 1990 دچار بحران مالي شدند از چنين تسهيلات صندوق بينالمللي پول بهرهمند گرديدند و بعدها نيز كشورهايي همچون روسيه، برزيل و آرژانتين و تركيه نيز در رديف كشورهاي بهرهمند از تسهيلات صندوق قرار گرفتند.
مستلزمات و شرايطي كه صندوق بينالمللي پول بر كشورهاي وامگيرنده تحميل ميكند همواره با انتقادات گستردهاي روبرو بوده است، چرا كه بر اساس برنامههاي صندوق، كشورها بايد رياضت بودجهاي و خصوصيسازي را حتي به هزينه تشديد فقر بخشهاي آسيبپذير جامعه اجرا كنند.
سياستهاي كاري صندوق بينالمللي پول توسط 24 عضو كميته مالي و هيئت رئيسه آن كه به طور سنتي از كشورهاي اروپايي هستند تعيين ميشود و 184 كشور عضو ملزم به متابعت از تصميمات آن هستند.
منابع صندوق بينالمللي پول از سهميههاي دلاري كه هر عضو بر اساس سهميه خود ميپردازند تامين ميشود. در پايان ماه جولاي كل منابع صندوق 317 ميليارد دلار بود و آمريكا با 17.08 درصد كل منابع، بزرگترين سهامدار آن محسوب ميشود.
سهميه هر كشور تعيين كننده حق راي و قدرت آن در صندوق است و مديران صندوق بينالمللي پول متقاعد شدهاند كه به كشورهاي چين، كره جنوبي، مكزيك و تركيه حق راي بيشتري داده شود.
بزرگترين دارندگان حق راي در صندوق بينالمللي پول عبارتند از: آمريكا با 17.08 درصد، ژاپن 6.13، آلمان 5.99، فرانسه 4.95، انگلستان 4.95، ايتاليا 3.25، چين 2.94 (با اصلاحات جديد سهم چين به 3.65 درصد افزايش مييابد)، روسيه 2.74، هلند 2.38، هند 1.92، استراليا 1.5، برزيل 1.41، مكزيك 1.2 (سهم مكزيك به 1.43 درصد افزايش مييابد)، آفريقاي جنوبي 0.87، كره جنوبي 0.76 (سهم كره به 1.33 درصد افزايش مييابد)، و تركيه 0.45 درصد (سهم تركيه به 0.55 درصد افزايش خواهد يافت).
اجلاس مشترك صندوق بينالمللي پول و بانك جهاني براي نخستين بار پس از بحران مالي سال 1997 در يك كشور آسيايي برگزار ميشود. صندوق بينالمللي پول كه پس از جنگ جهاني تاسيس شد تاكنون تحت كنترل آمريكا، ژاپن و اروپا بوده است و رودريگو راتو رئيس آن هدف از اصلاح ساختاري را اعطاي قدرت بيشتر به قدرتهاي نوين اقتصادي ميداند.
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