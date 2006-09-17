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۲۶ شهریور ۱۳۸۵، ۱۲:۲۵

گزارش خبرنگار اعزامي مهر از مسابقات جام جهاني تكواندو - تايلند

نفجم با شكست حريف كره اي فيناليست شد / ايران در آستانه كسب دومين طلا

نفجم با شكست حريف كره اي فيناليست شد / ايران در آستانه كسب دومين طلا

فيض اله نفجم با شكست حريف كره اي خود در ديدار نيمه نهايي به فينال وزن اول مسابقات جام جهاني راه يافت.

به گزارش خبرنگار اعزامي مهر به تايلند، در ادامه مسابقات جام جهاني تكواندو كه در تايلند برگزار مي شود صبح امروز نفجم موفق شد در بازي نخست مقابل كريستين سوتكوف از كرواسي به برتري دست پيدا كند و در ديدار دوم لوييز ري يس از آمريكا را شكست داد. 

 تكواندوكار وزن اول كشورمان دقايقي پيش موفق شد با نتيجه چهار بر صفر مقابل سرگئي كولب از آلمان به برتري دست پيدا كند و به ديدار نيمه نهايي اين رقابت ها راه يابد.

نماينده وزن اول كشورمان در مرحله نيمه نهايي با نتيجه دو بر يك و با امتياز طلايي مقابل كين هي جين از كره به برتري رسيد و به ديدار نهايي اين رقابت ها راه پيدا كرد.

نفجم در ديدار نهايي كه دقايقي ديگر برگزار مي شود با موريل ويسنته از اسپانيا مبارزه خواهد كرد. در صورت كسب مدال طلا توسط ملي پوش كشورمان او دومين تكواندوكار ايران خواهد بود كه صاحب گردن آويز طلا مي شود. قبل از او مهدي بي باك به مدال طلاي اين دوره از مسابقات دست يافته بود.

کد مطلب 381424

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