به گزارش خبرنگار"مهر" بازي رفت تيم ملي ايران مقابل لبنان ساعت 30/ 20 دقيقه به وقت بيروت وساعت21 به وقت تهران در ورزشگاه البلدي شهر بيروت برگزارخواهد شد.

اين بازي به قضاوت داوران تايلندي روزچهارشنبه برگزار مي شود وبازي برگشت روز7 آذردرورزشگاه آزادي تهران انجام خواهد شد.