فراخوان مسابقه الكترونيكي سنگ نوشت تمديد شد

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، وب سايت يا وبلاگي كه حتي يك مطلب اعم ازداستان ، شعرو يا مقاله اجتماعي در مورد موضوع مقاومت مردم مبارز لبنان و فلسطين درمقابل تجاوزات رژيم صهيونيستي را دارا باشد، مي تواند در اين مسابقه شركت كند .

براي شركت دراين مسابقه ، نشاني و نام الكترونيكي وب سايت بايد مشخص شود ، نشاني اينترنتي صفحه مطلب درج شده در وبلاگ نيز مشخص باشد و همچنين نام و شماره تماس وبلاگ هم ضروري است .

به گزارش مهر، معيارهاي برگزيدن وبلاگ برتر، علاوه بركيفيت آثارارائه شده به سطح گرافيكي و توجه به ماهيت رسانه اي و نيز تعداد بازديد كنندگان از وب سايت نيزبستگي دارد .

به نقل ازدبيرخانه مسابقه بين المللي " سنگ نوشت " تا به امروزبيش از100 وب سايت دراين مسابقه شركت كرده اند و مهلت ارسال آثاراز31 شهريورماه به 28 مهرماه روزقدس تمديد شده است وهمچنين علاوه براهداي جوايزبه برگزيدگان ، جايزه ويژه اعزام به كشورلبنان خواهد بود .

اين مسابقه ازسوي سايت لوح ، دفترآفرينش هاي ادبي حوزه هنري برگزارمي شود ، آدرس دبيرخانه مسابقه www.louh.com وعلاقه مندان براي برقراري ارتباط مستقيم مي توانند با پست الكترونيكي sang nevesht@louh.com ارتباط برقراركنند .