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۲۶ شهریور ۱۳۸۵، ۱۳:۱۹

مدير كل امور فرهنگي وزارت علوم :

برنامه هاي استقبال از دانشجويان جديد با نگاه بلند مدت خروجي محور برگزار شود / دانشجويان دختر براي حضور در محيط هاي جديد اجتماعي آموزش داده شوند

برنامه هاي استقبال از دانشجويان جديد با نگاه بلند مدت خروجي محور برگزار شود / دانشجويان دختر براي حضور در محيط هاي جديد اجتماعي آموزش داده شوند

محسن اسلامي گفت: دانشگاه ها برنامه هاي استقبال از دانشجويان ورودي جديد را با نگاه بلند مدت خروجي محور و با هدف شكل دادن نگاه اين دانشجويان به دانشگاه براي حضور در محيط علمي برگزار كنند. در اين زمينه بايد با تنظيم فرم هايي علاقمندي دانشجويان به حوزه هاي مختلف كشف شود تا تكامل ارتباط دانشجويان و معاونت هاي دانشجويي محقق شود.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، محسن اسلامي - مديركل امور فرهنگي وزارت علوم روز گذشته در سي و نهمين نشست معاونين دانشجويي و فرهنگي دانشگاه و موسسات آموزش عالي در دانشگاه تربيت مدرس با بيان اين مطلب افزود: آشنايي با محيط تازه زندگي، آموزش زندگي خوابگاهي، توجه به دغدغه هاي روحي و اجتماعي دانشجويان ورودي جديد، ترويج روحيه علمي و پژوهشي و آشنايي دانشجويان ورودي جديد با اخلاق در زندگي دانشجويي از جمله مواردي است كه مي توان در برنامه هاي استقبال از دانشجويان مورد توجه قرار داد.

وي افزود: راه اندازي ايستگاه هاي استقبال با حضور اساتيد، دانشجويان برتر و مسئولين دانشگاه با لباس هاي متحد الشكل مي تواند اولين مرحله استقبال باشد كه پاسخگويي اوليه به دانشجويان ورودي جديد را مي توان در آنجا انجام داد و بسته هايي شامل نقشه دانشگاه، اسامي مسئولين دانشگاه و ريز برنامه هاي استقبال را در اختيار دانشجويان قرار داد.

مديركل امور فرهنگي وزارت علوم در بخش ديگري از سخنان خود اظهار داشت: پايگاه هاي مشاوره و بهداشت به جهت تأثيرگذاري بر جسم و روان دانشجويان در استمرار مثبت دانشجو در زندگي علمي و اجتماعي بسيار موثر خواهد بود. به خصوص در خصوص دانشجويان دختر در شهرهاي بزرگ كه بايد آنها را مجهز به آموزه هاي لازم براي قرارگيري در محيط هاي جديد اجتماعي كرد.

کد مطلب 381440

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