جوابیه آموزش و پرورش اصفهان در خصوص یک خبر و توضیحات خبرگزاری مهر

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال انتشار گزارشی با عنوان « غسالخانه مخروبه، مدرسه دانش آموزان خوانساری شد»، آموزش و پرورش استان اصفهان که در زمان تهیه این گزارش در تماس خبرنگار مهر با مدیرکل این اداره، از عدم ارتباط آموزش و پرورش با وضعیت مدارس این چنینی سخن گفته بود، اکنون توضیحاتی را در خصوص این مدرسه به خبرگزاری مهر ارسال کرده است.

آموزش و پرورش استان اصفهان در توضیحات خود آورده است: دبستان استثنایی وحدت حدود پنج سال پیش و در زمان دولت قبل به دلیل کاهش بیش از اندازه جمعیت دانش آموزی به محل فعلی که از دیرباز به عنوان مدرسه رسمی دولتی شهید میرباقری مورد استفاده قرار می گرفته منتقل شده است.

همچنین جایگاه فعلی وحدت با محوطه ای حدود ۱۵۰۰ متر نه تنها هیچگاه غسالخانه نبوده بلکه بنا به شواهد محلی و گفته های معتمدین بخشی از زمین آن توسط خیرین اهدا و مدسه شهید میرباقری در آن ساخته شده است.

غسالخانه مورد ادعا که پشت زمین این مدرسه قرار داشته قریب به ۵۰ سال پیش و قبل از احداث مدرسه مذکور کاملا متروکه و تخریب شده و هیچ آثاری از آن وجود ندارد.

جایگاه فعلی این آموزشگاه در یکی از زیباترین و خوش آب و هواترین محلات خوانسار به نام پایتخت قرار گرفته و علت تعطیلی مدرسه، شهید میرباقری که سالها در این مکان دایر بوده کاهش جمعیت دانش آموزی و ادغام آن با دبستان شهیدان غضنفری و میرباقری بوده و اول انقلاب تاکنون تمام انتخابات جمهوری اسلامی در آنجا برگزار شده و تمام مردم محل و شهرستان بارها در آن حضور یافته و از نزدیک شاهد وضعیت این مکان بوده اند.

در حال حاضر صرفا ۱۱ نفر دانش آموز در دبستان وحدت با هشت اتاق در حال تحصیل هستند و ایاب و ذهاب این عزیزان با سرویس رایگان آموزش و پرورش در حال انجام است.

تصویر منتشره از این کلاس درس به هیچ وجه متعلق به این دبستان نیست و سایر عکس های منتشره نیز مربوط به زمان حال آموزشگاه نیست.

طی سال های اخیر و در دولت تدبیر و امید اقدامات زیادی توسط دولت و همچنین با همکاری و حمایت خیرین برای بهسازی فضا و تجهیز این مکان صورت گرفته که نسبت به بسیاری از مدارس ابتدایی شهرستان از وضعیتی مطلوب تر برخوردار است. از جمله این اقدامات می توان به مواردی از قبیل؛ مجهز کردن مدرسه به سیستم گرمایشی استاندارد، گچ کاری و رنگ آمیزی کامل فضاهای داخلی مدرسه، ایجاد اتاق سمعی و بصری و تجهیز آن به دیتاشو و تخته هوشمند، خرید تجهیزات آموزشی برای کلیه کلاس های درس، ایجاد فضای سبز در محوطه، تعویض و نوسازی پرده های کلاسها، نقاشی و دیوار نویسی فضای داخلی و بیرونی، تعویض کلیه نیمکت ها، ساخت و تکمیل آبخوری داخل ساختمان و خرید آکواریوم برای نمایش گونه های آبزیان، اشاره کرد.

توضیحات خبرگزاری مهر

به گزارش مهر، این توضیحات آموزش و پرورش استان اصفهان در حالی است که شاهدان عینی و بررسی های محلی همچنان بر صحت مطالب منتشره در گزارش خبرگزاری مهر تاکید دارند و خبرگزاری مهر نیز برای روشن شدن مطلب، طی تماس های مکرر با مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان، قصد شنیدن توضیحات این اداره را نیز داشت که متاسفانه این مقام مسئول پاسخگو نبود.

تصاویر زیر طی روزهای اخیر از وضعیت این مدرسه گرفته شده که همچنان نشان دهنده برخی نابسامانی ها در ظاهر این آموزشگاه است:

پیشنهاد می کنیم مسئولان مرتبط ضمن پاسخگویی به سوالات خبرنگاران در خصوص این مکان آموزشی، زمینه بازدید میدانی از مدرسه وحدت و محوطه اطراف آن را فراهم کنند تا افکار عمومی از نزدیک در خصوص وضعیت این مکان قضاوت کنند.