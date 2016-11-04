جوابیه آموزش و پرورش همدان درباره یک گزارش وتوضیحات خبرگزاری مهر

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان همدان پیرو درج گزارشی در رابطه با وضعیت فعالیت های زنگ ورزش در مدارس همدان جوابیه ای تهیه و به دفتر خبرگزاری مهر ارسال کرده است.

در این جوابیه آمده است: پیرو درج مطلبی به تاریخ ۹۵/۸/۴ با عنوان «زنگ ورزش، حیاط خلوت فعالیت های مدارس همدان؛ درسی که دیده نمی شود»، ضمن قدردانی از تلاش آن رسانه برای پوشش اخبار آموزش و پرورش، جوابیه و تکذیبیه موارد مطرح شده در مطلب مورد اشاره جهت تنویر افکار عمومی ارائه می گردد.

۱- با تایید به حفظ امانت داری شما و درج مطالب به صورت کامل پس از مصاحبه تلفنی با معاون محترم تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان در مطلب مذکور، انتخاب این تیر و مقدمه ای که مشخص نیست از کدام منبع خبری اخذ شده است. با واقعیات موجود تناسبی نداشته و به هیچ وجه گویای وضعیت واقعی مدارس استان نیست.

۲- با توجه به محتوای مطلب که انعکاس دهنده فعالیت های مستمر آموزش و پرورش در راستای توجه بیش از پیش به حوزه تربیت بدنی است، استفاده از چنین تیترهایی که مغایر با محتوا بوده و به مخاطب اینگونه القا می نماید که در این زمینه غفلت شده است به دور از اخلاق و حرفه رسانه ای است.

۳- این تعارض در تیتر و محتوای خبر مطلوب حرفه مقدس رسانه ای نیست و امیدواریم با حفظ رسم امانت داری در انتخاب تیتر هم اشاعه گر این فرهنگ باشیم و خدای ناکرده با انتخاب یک مقدمه نامناسب تمام تلاش و زحمات مجموعه آموزش و پرورش و به ویژه معلمین تربیت بدنی مورد بی مهری قرار نگیرند.

توضیحات خبرگزاری مهر

با توجه به موارد مطرح شده در جوابیه اداره کل آموزش و پرورش همدان بازخوانی بخش هایی از اظهارات معاون تربیت بدنی این اداره کل به نظر ضروری می رسد تا فضای شفاف تری برای قضاوت در زمینه تیتر استنباطی از مطالب این مسئول فراهم شود.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت آموزش‌وپرورش همدان در مصاحبه با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر کمبود مدرس تربیت‌بدنی در مدارس استان، گفته است که در این بخش ۱۰۰ معلم کمبود وجود دارد.

در زمینه تخصص معلمان تربیت بدنی نیز این مسئول تاکید کرده که تنها نیمی از معلمان این حوزه دارای تحصیلات مرتبط با این بخش حداقل در سطح کارشناسی هستند.

در حوزه زیرساخت های ورزشی نیز معاون اداره کل آموزش و پرورش همدان از ضعف ها در این بخش سخن گفته و تصریح کرده است «در قالب برنامه پنجم توسعه ۱۰۰ فضای ورزشی باید در اختیار آموزش‌وپرورش استان همدان قرار بگیرد» که البته به رغم پایان برنامه پنجم هنوز این فضاهای ورزشی تکمیل نشده است تا کل سرانه ورزشی سرپوشیده دانش آموزان همدانی ۱۷ سانتی متر باشد!

توقف طرح سبا به دلیل نبود استخر دانش آموزی در همدان و کمبود امکانات زیرساختی در شهر سردسیر همدان خود نشان دهنده مشکلات موجود در این بخش است تا خود معاون تربیت‌بدنی و سلامت آموزش‌وپرورش همدان هم بگوید: شرایط جغرافیایی و سردسیر شهر همدان باعث می‌شود که تنها ما در فصل مهر و آبان بتوانیم از حیاط مدارس که گاهی هم استاندارهای لازم را به‌هیچ‌وجه ندارند استفاده کنیم!

بازخوانی این بخش های گفتگو با مسئولان آموزش و پرورش استان همدان که در جوابیه ارسالی هم صحت آن مورد تایید قرار گرفته است و تیتر گزارش نیز با استناد به همین مطالب نگارش شده است، خود به تنهایی گویای مشکلات موجود بر سر راه تحقق اهداف درس ورزش در مدارس این استان است.

خبرگزاری مهر به زودی در گزارشی به صورت میدانی وضعیت برگزاری کلاس های درس ورزش در مدارس همدان را بررسی خواهد کرد تا ابعاد دیگری از مشکلات موجود در این بخش واشکافی شود.