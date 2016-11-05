جداسازی آب شرب و فضای سبز نهاوند با صرف ۸۸ میلیارد ریال اعتبار

امیررضا یوسفیان در گفتگو با مهر از اختصاص اعتبار برای اجرای طرح جداسازی آب شرب و فضای سبز نهاوند خبر داد و گفت: ۸۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برای این امر اختصاص یافته است.
وی با بیان اینکه شبکه مستقل آبرسانی فضای سبز، ذخیرهسازی و برنامهریزی دقیق آبیاری و پیاده کردن سیستمهای آبیاری تحتفشار را میسر میسازد، عنوان کرد: مرحله اول و دوم مطالعاتی طرح شامل مطالعات شناخت و امکانسنجی، تعیین و انتخاب مبانی طرح و ضوابط طراحی و ارائه طرح خطوط انتقال انجام شده است.
وی با بیان اینکه مطالعات شبکه آبیاری، مخازن، برآورد هزینه نهایی و ارائه اولویتها توسط کارشناسان متخصص صورت گرفته است، گفت: مطالعات به تائید مرکز مطالعات و برنامهریزی شهری و روستایی کشور رسیدهاست .
شهردار نهاوند در ادامه از اجرای عملیات لولهگذاری برای اجرای این طرح در فصل پاییز و زمستان خبر داد و عنوان کرد: با تأمین منابع مالی و امکانات لازم، پروژه جداسازی آب شرب و فضای سبز در فصل بهار به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی همچنین از اجرای طرح خاکستری در آینده نزدیک خبر داد و عنوان کرد: در این طرح شهرداری از پساب تصفیهشده که کیفیت مناسبی برای آبیاری فضای سبز دارد استفاده خواهد کرد .
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