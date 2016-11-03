  1. استانها
  2. گلستان
۱۳ آبان ۱۳۹۵، ۱۶:۰۱

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان:

۱۳ آبان روز برملا شدن چهره منفور آمریکا است

۱۳ آبان روز برملا شدن چهره منفور آمریکا است

گرگان - مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: ۱۳ آبان روز کنار رفتن پرده از روی چهره منفور آمریکا بود تا دنیا ببیند آمریکا به جای سفارت خانه، جاسوس خانه دارد.

حجت الاسلام نورالله ولی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۱۳ آبان در انقلاب اسلامی ما به عنوان انقلاب دوم یاد می شود چراکه در تاریخ ۱۳ آبان سال ۵۸ ملت ایران و دانشجویان پیرو خط امام (ره) تصمیم بزرگی گرفتند و با اراده آهنین حرکت منسجمی رقم زدند که نتیجه آن نا امیدی استکبار جهانی از ایران و امیدواری ملت های مظلوم به ایران بود.

وی افزود: دانشجویان پیرو خط امام به دولت های استکباری فهماندند به ایران هیچ امیدی نداشته باشند و ملت ایران هیچ دولت سلطه گری را تحمل نمی کند.

حجت الاسلام ولی نژاد گفت: ۱۳ آبان روز پرده برداری از چهره منفور آمریکا بود، با کنار زدن این پرده مشخص شد آمریکا سفارت خانه ندارد بلکه جاسوس خانه دارد.

وی با بیان اینکه در این روز اراده بزرگی به کار آمد و ثمره آن امیدواری ملت بزرگ ایران و ایمان به پیشینه انقلاب بود، افزود: در این روز دنیا فهمید انقلاب اسلامی مستقل است و وابسته هیچ کشوری نیست.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: به همین دلیل هر ساله مردم ایران در این روز راهپیمایی می کنند تا نفرت خود را به استکبار اعلام کنند و با آرمان های امام راحل، شهدا و رهبر معظم انقلاب اسلامی تجدید میثاق کنند.

کد مطلب 3814461

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها