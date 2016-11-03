۱۳ آبان روز برملا شدن چهره منفور آمریکا است

حجت الاسلام نورالله ولی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۱۳ آبان در انقلاب اسلامی ما به عنوان انقلاب دوم یاد می شود چراکه در تاریخ ۱۳ آبان سال ۵۸ ملت ایران و دانشجویان پیرو خط امام (ره) تصمیم بزرگی گرفتند و با اراده آهنین حرکت منسجمی رقم زدند که نتیجه آن نا امیدی استکبار جهانی از ایران و امیدواری ملت های مظلوم به ایران بود.

وی افزود: دانشجویان پیرو خط امام به دولت های استکباری فهماندند به ایران هیچ امیدی نداشته باشند و ملت ایران هیچ دولت سلطه گری را تحمل نمی کند.

حجت الاسلام ولی نژاد گفت: ۱۳ آبان روز پرده برداری از چهره منفور آمریکا بود، با کنار زدن این پرده مشخص شد آمریکا سفارت خانه ندارد بلکه جاسوس خانه دارد.

وی با بیان اینکه در این روز اراده بزرگی به کار آمد و ثمره آن امیدواری ملت بزرگ ایران و ایمان به پیشینه انقلاب بود، افزود: در این روز دنیا فهمید انقلاب اسلامی مستقل است و وابسته هیچ کشوری نیست.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: به همین دلیل هر ساله مردم ایران در این روز راهپیمایی می کنند تا نفرت خود را به استکبار اعلام کنند و با آرمان های امام راحل، شهدا و رهبر معظم انقلاب اسلامی تجدید میثاق کنند.