۴۴۰  تن آفتابگردان از کشاورزان خراسان شمالی خریداری شد

حشمت‌الله برسلانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خرید تضمینی دانه آفتابگردان از کشاورزان خراسان شمالی از اوایل شهریورماه آغاز شده است و تاکنون ۴۴۰ تن از این محصول خریداری‌شده است.

برسلانی تصریح کرد: خرید تضمینی دانه آفتابگردان در سه مرکز خرید در سطح استان در شهرستان مانه و سملقان، گرمه و بجنورد ادامه دارد.

وی افزود: امسال دانه آفتابگردان با ناخالصی دو درصد و رطوبت ۹ درصد باقیمت تضمینی هر کیلوگرم ۲ هزار و ۴۴۴ ریال از کشاورزان خریداری می‌شود.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان بیان داشت: پیش‌بینی می‌شود امسال یک هزار و ۵۰۰ تن دانه روغنی آفتابگردان از کشاورزان در استان خریداری شود.