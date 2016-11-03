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۱۳ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۳۰

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان شمالی:

۴۴۰  تن آفتابگردان از کشاورزان خراسان شمالی خریداری شد

۴۴۰  تن آفتابگردان از کشاورزان خراسان شمالی خریداری شد

بجنورد- مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان شمالی گفت: تاکنون از کشاورزان استان ۴۴۰ تن دانه روغنی آفتابگردان خریداری‌شده است.

حشمت‌الله برسلانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خرید تضمینی دانه آفتابگردان از کشاورزان خراسان شمالی از اوایل شهریورماه آغاز شده است و تاکنون ۴۴۰ تن از این محصول خریداری‌شده است.

برسلانی تصریح کرد: خرید تضمینی دانه آفتابگردان در سه مرکز خرید در سطح استان در شهرستان مانه و سملقان، گرمه و بجنورد ادامه دارد.

وی افزود: امسال دانه آفتابگردان با ناخالصی دو درصد و رطوبت ۹ درصد باقیمت تضمینی هر کیلوگرم ۲ هزار و ۴۴۴ ریال از کشاورزان خریداری می‌شود.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان بیان داشت: پیش‌بینی می‌شود امسال یک هزار و ۵۰۰ تن دانه روغنی آفتابگردان از کشاورزان در استان خریداری شود.

کد مطلب 3814476

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