پيشگيري از ديابت تنها با مصرف قرص امكان پذير شد

به گزارش خبرگزاري مهر، اين دارو مي تواند به كساني كه از تغيير روش هاي زندگي خود مثل ورزش كردن و رژيم غذايي سر باز مي زنند كمك كند تا به ديابت مبتلا نشوند.



ميزان شيوع بيماري ديابت نوع دو در بالغين با افزايش امار چاقي در جهان در حال افزايش است. اين بيماري با عوارض حاد قلبي، كليوي و مشكلات عصبي و درگيري هاي مهلك چشمي، بسيار ناتوان كننده و پرهزينه است.

نزديك به 2 ميليون كانادايي به اين بيماري مبتلا هستند كه بيش از 90 درصد آنها را جمعيت جوان تشكيل مي دهند. گزارش ها حاكي است يك نفر از هر سه نفر كه در سال 2000 متولد شده اند به بيماري ديابت مبتلا خواهند شد.



اگرچه بيماران نبايد سهم ورزش و تغذيه را در پيشگيري از ابتلا به ديابت نديده بگيرند ولي مي توان با استفاده از اين دارو از ابتلا به بيماري ديابت در افراد مستعد پيشگيري كرد.



بر اساس نتايج اين مطالعه كه در نشست بين المللي ديابت مطرح شد مصرف داروي rosiglitazone به ميزان مختصري خطر ابتلا به بيماري احتقاني قلب را در مصرف كنندگان افزايش مي دهد.



اين مطالعه در نشريه New England Journal of Medicine و Lancet به چاپ رسيده است.