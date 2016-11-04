تولید برنج از مرز ۲ میلیون تن گذشت/گرانی بخاطر نبود نظارت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، جمیل علیزاده شایق اظهار داشت: امسال بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن برنج تولید می شود درحالی که نیاز کشور ۳ میلیون تن است و کمبود آن با واردات جبران می شود.

وی افزود: درسالجاری به دلیل خزانه گیری زودتر برنج کاران (۲۰ اسفند) برداشت برنج از دهم مرداد شروع شد در حالی که همیشه از اواخر مرداد برداشت می‌شد.

شایق گفت: برخی قیمت تمام شده بالای تولید برنج داخلی را بهانه ای برای افزایش قیمت برنج قرار داده اند در حالی که فاصله قیمت برنج در استان های شمالی، استان تهران و استان های جنوبی ربطی به هزینه تولید ندارد چون هر سال این فاصله رقم طبیعی خود را داشت اما امسال از اوایل فروردین شوک قیمتی را وارد کردند.

وی تصریح کرد: در سال جاری همچنین برنج رتون و کشت دوباره برنج بیشتر شد که حتی برآورد می شود به ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن تولید برسد اما همچنان نهادهای نظارتی بر قیمت ها نظارت ندارند.

دبیر انجمن برنج گفت: هیچ بهانه اقتصادی برای افزایش قیمت ۸ هزار و ۵۰۰ تومان در شمال به حدود ۱۲ هزار تومان در تهران وجود ندارد و نهادهای نظارتی متأسفانه قیمت را رها کردند.شایق افزود: در سال جاری ارقام پرمحصول هم معطر شدند و پربازده هستند.

وی همچنین ادعای تغییر ذائقه مردم ایران از مصرف برنج خارجی به برنج داخلی را رد کرد و گفت: هرگز مردم ایران ذائقه خود را به برنج های خارجی تغییر نداده اند فقط برخی ها به علت قدرت خرید پایین مجبورند از برنج های خارجی استفاده کنند.



