پخش تكنوازي برنامه گلها از راديو تكرار مي شود

تهيه كننده وسردبير برنامه دلنوازان در گفت وگو با خبرنگارموسيقي مهر با اعلام اين خبرگفت:اين برنامه درباره موسيقي اصيل ايراني است كه هر روز چند تصنيف وترانه را انتخاب مي كنيم وبا ذكر نام تصتيف، نام آهنگسازو نام دستگاه مشخص در اختيار شنوندگان راديويي مي گذاريم.

"حسين ماكنعلي" در ادامه با اشاره به برنامه فردا گفت : قراراست به مناسبت روز ملي شعر وادب فارسي كه اختصاص به استاد شهريار،شاعر آذري زبان ايراني دارد ؛ تصنيف "حالا چرا" كه بر اساس شعري از همين شاعر،با صداي استاد بنان و در دستگاه ماهوراست از شبكه سراسري راديو پخش شود.

شايان ذكر است پخش اين برنامه كه از مرداد ماه سال جاري از راديو سراسري آغاز شده است به صورت روزانه و در ساعت 30/13خواهد بود.