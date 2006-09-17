نويسنده معاصر عرب تابعيت ايراني مي گيرد

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، اين نويسنده عراقي ، سال گذشته در نخستين جشنواره انتخاب كتاب سال رضوي در مشهد ، موفق به جلب نظر هيئت داوران و احراز رتبه نخست گرديد .



" كمال السيد " در كتاب " عشق هشتم " زندگي پربركت حضرت امام رضا (ع) را با روايتي جذاب و شيرين به تاليف كشيده است .

انجمن قلم ايران به عنوان تشكلي حرفه اي و فراگير در حوزه كتاب و انديشه ، درحال طي مراحل قانوني و حقوقي دريافت تابعيت ايراني براي اين نويسنده و متفكر جهان اسلام است .





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