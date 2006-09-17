  1. هنر
  2. سایر
۲۶ شهریور ۱۳۸۵، ۱۳:۲۰

/ خالق اثر ادبي " عشق هشتم " /

نويسنده معاصر عرب تابعيت ايراني مي گيرد

نويسنده معاصر عرب تابعيت ايراني مي گيرد

" كمال السيد " نويسنده معاصر عرب كه مدت هاست در شهر مقدس قم اقامت دارد ، به زودي تابعيت ايراني دريافت مي كند .

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، اين نويسنده عراقي ، سال گذشته در نخستين جشنواره انتخاب كتاب سال رضوي در مشهد ، موفق به جلب نظر هيئت داوران و احراز رتبه نخست گرديد .

" كمال السيد " در كتاب " عشق هشتم " زندگي پربركت حضرت امام رضا (ع) را با روايتي جذاب و شيرين به تاليف كشيده است .
انجمن قلم ايران به عنوان تشكلي حرفه اي و فراگير در حوزه كتاب و انديشه ، درحال طي مراحل قانوني و حقوقي دريافت  تابعيت ايراني براي اين نويسنده و متفكر جهان اسلام است . 

کد مطلب 381457

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها