دشمنان نظام اسلامی مانع توسعه پایدار استان کردستان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد حسینی شاهرودی بعد از ظهر امروز پنج شنبه در نشست مشترک شورای توسعه و ستاد اقتصاد مقاومتی استان کردستان که با حضور وزیر کشور در سنندج برگزار شد، اظهار داشت: اصلی ترین مانع توسعه در کردستان دشمنان نظام اسلامی هستند و آنها نمی خواهند این استان توسعه یابد.

وی با اشاره به توطئه های صورت گرفته در راستای مقابله با توسعه همه جانبه استان کردستان، یادآور شد: در سالهای پیروزی انقلاب اسلامی دشمنان قسم خورده این ملت با ایجاد نا امنی مانع توسعه کردستان شدند و امروز هم دشمنی های آنها با مردم کردستان و جلوگیری از توسعه این استان همچنان ادامه دارد.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان با اشاره به محرومیت های تحمیل شده به این استان، یادآور شد: کردستان امروز در شرایطی یکی از استان های محروم در کشور به شمار می رود که دارای ظرفیت های بسیار خوبی است ولی متاسفانه از این ظرفیت ها به خوبی بهره برداری نمی شود.

وی به شماری از استعدادها و ظرفیت های استان کردستان اشاره کرد و یادآور شد: کردستان در حوزه های مرتبط با کشاورزی استعدادهای بسیار خوبی در اختیار دارد و در صورت سرمایه گذاری در این حوزه، نه تنها نیازهای استان تامین می شود، بلکه زمینه برای صادرات به سایر کشورهای منطقه هم فراهم خواهد شد.

وی گفت: در کنار بخش کشاورزی، کردستان در حوزه های معدنی نیز ظرفیت های خوبی در اختیار دارد که متاسفانه از این ظرفیت هم به شکل مناسبی بهره برداری نمی شود و سود اصلی حوزه معدن کردستان به جیب افراد دلال ریخته می شود.

آیت الله حسینی شاهرودی بیان کرد: توجه کردن به توان و ظرفیت های بومی استان کردستان به ویژه نیروی انسانی آن نیز یکی از نیازهای اصلی و ضروری به شمار می رود که متاسفانه تاکنون به این مهم نیز توجه چندانی صورت نگرفته است و از این حیث نه تنها کردستان بلکه کشور هم متضرر شده است.

وی خواستار رونق بخشی به حوزه مسکن به عنوان یکی از ضرورت های مهم در استان کردستان شد و افزود: با رکود در بخش مسکن بخش زیادی از اشتغال ایجاد شده در این حوزه نیز از بین رفت و دولت باید با تمهیدات لازم در سراسر کشور به ویژه استان کردستان در راستای رونق دادن به حوزه مسکن برنامه ریزی کند.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان ضمن گلایه از وضعیت بیکاری در این استان، یادآور شد: تمامی این اقدامات باید با هدف ایجاد فرصت های شغلی در کردستان صورت گیرد و در این راستا استفاده از ظرفیت های ملی با هدف کمک به توسعه این استان یکی از نیازهای لازم و ضروری است.