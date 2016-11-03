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۱۳ آبان ۱۳۹۵، ۲۱:۳۶

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی خبر داد:

حمایت از صنایع دستی روستایی در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی

حمایت از صنایع دستی روستایی در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی

تبریز - مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی از حمایت از صنایع دستی روستایی در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی، مرتضی آبدار در جلسه اقتصاد مقاومتی که با حضور مدیر اقتصاد مقاومتی و معاونین اداره کل در محل معاونت صنایع دستی برگزار شد، با اعلام این مطلب تشریح کرد: ۶۳ کارگاه صنایع دستی موفق در زمینه اشتغال زایی از روستاها و مراکز شهرستانها به عنوان پایلوت انتخاب کرده ایم که به منظور توسعه تولیدات و اشتغالزایی بیشتر، آنها را از طریق کارگروه رفع موانع تولید استان به منظور اخذ تسهیلات به بانکهای استان معرفی خواهیم کرد.

وی گفت: بر این باوریم هیچ کارگاهی نباید به دلیل کمبودهای مالی نتواند از تمام ظرفیت خود استفاده کند، برنامه ریزی کرده ایم تا هر کارگاهی که شرایط دریافت تسهیلات برای توسعه را داشته باشد در حداقل زمان ممکن به این تسهیلات دسترسی پیدا کند.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی خاطر نشان کرد: نباید تمام اقدامات در مرکز استان متمرکز شود باید از تولیدات صنایع دستی در سطح استانی حمایت شود تا رشته های صنایع دستی تمام شهرستان‌های استان احیا و تقویت گردد.

کد مطلب 3814682

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