اردوهاي توجيهي دانشجويان جديد الورود واحد تهران شمال برگزار شد / جلسات مشاوره دانشجويي برگزار مي شود

دكتر زهرا ابراهيمي در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر افزود: هدف از برگزاري اردوهاي توجهي دانشجويان جديد الورود آشنايي اين افراد با مقررات، بخشنامه ها و مسئولان دانشگاه براي جلوگيري از سردرگمي اين افراد است.

وي اظهار داشت: در برخي از موارد شاهد آن هستيم كه دانشجويان پس از ورود به دانشگاه به دليل كمبود فضاي دانشگاهي دچار سرخوردگي هاي رواني و اجتماعي مي شود. براي حل اين مسئله جلسات روانشناسي با حضور روانشناسان و متخصصان اين امر و دانشجويان جديد الورود درنظر گرفته شده است.

معاون فرهنگي دانشگاه آزاد تهران شمال ادامه داد: تا چندي ديگر نيز سايت دانشگاهي واحد تهران شمال راه اندازي خواهد شد كه به دليل فضاي مناسب رفاهي و دانشگاهي اين محل اميدواريم مشكلات رواني دانشجويان به حداقل برسد.

دكتر ابراهيمي از برگزاري همايشي به مناسب سال پيامبر اعظم (ع) در دانشگاه آزاد تهران شمال خبر داد و خاطر نشان كرد: همايش "پرتو مهر محمدي در شعر امروز پارسي" در دانشگاه آزاد تهران شمال برنامه ريزي شده است كه پس از تاييد نهايي شوراي فرهنگي منطقه در دي ماه سال جاري برگزار خواهد شد.

وي افزود: محافل انس با قرآن، مسابقات قرآني، مراسم هاي ويژه ليالي قدر، بازديد از نمايشگاه هاي قرآن از جمله برنامه هاي در نظر گرفته شده براي دانشجويان واحد تهران شمال در ماه مبارك رمضان است.