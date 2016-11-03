نرخ بهره بانکی بالا با روح صادرات غیر نفتی منافات دارد

سیدعلی اصغر طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در امر صادرات ارتباط تنگاتنگی میان سازمانهای مختلف وجود دارد و به عنوان مثال این رویه میان اتاق بازرگانی با تاجر و تولیدکننده برقرار است.
طباطبایی بیان کرد: اتوماسیون مناسب و تحول در زیرساختها مشکلات بخش تولید و صادرات را به حداقل میرساند و تشکیل دورههای آموزشی مهارت و دانش تجار جوان در امر صادرات را افزایش میدهد.
وی با بیان اینکه الکترونیکی شدن رویههای گمرکی و آنلاین بودن خدمات سبب تسریع در کار تجار شده، افزود: در بحث ارائه آمار صادرات کالا باید مقوله پتروشیمی و میعانات گازی تفکیک کرد.
طباطبایی خطاب به شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی گفت: نرخ بهره برای خدمات تولید و صادرات بالاست و با روح صادرات غیر نفتی منافات دارد و توجیه ندارد و باید تعدیل شود.
وی خواستار افزایش حدود اختیارات شعب بانکها برای تسهیل در کار تولیدکنندگان و تجار شد و افزود: ثبات نرخ ارز و بالانگه داشتن برابری ریال با ارز معتبر با سیستم تعرفهای و کم کردن تعرفه واردات برای کالاهای ضروری و اساسی لازم است.
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