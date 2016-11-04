رژیم غذایی سالم و ورزش منظم عامل پیشگیری از زوال عقل

به گزارش خبرنگار مهر، اخیرا محققان دانشگاه یورک کانادا اعلام کردند ورزش منظم و تغذیه سالم می تواند در پیشگیری از ابتلا به دمانس نقش داشته باشد.

محققان این مطالعه پی برده اند خوردن بیش از ۱۰ وعده میوه و سبزیجات در روز با عملکرد بهتر شناختی در افراد دارای وزن عادی یا کسانی که دارای اضافه وزن نسبی هستند مرتبط است.

با این حال، زمانیکه ورزش ملایم هم به این رژیم غذایی اضافه شد، شرکت کنندگانی که کمتر از ۵ وعده در روز میوه می خوردند عملکرد شناختی بهتری را گزارش کردند.

تحقیق جدید بیانگر این مطلب است که فواید رژیم غذایی سالم و فعالیت فیزیکی منظم می تواند موجب افزایش طول عمر شده و شروع زوال عقل را به تاخیر اندازد.

آلینا کوهن، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «عواملی نظیر پیروی از سبک زندگی سالم از جمله رژیم غذایی غنی از مواد مغذی ضروری، ورزش منظم و داشتن منحنی منظم قلبی-عروقی برای حفظ عملکرد شناختی و به تاخیر انداختن زوال شناختی شیوه موثری به نظر می رسد.»

در این مطالعه، محققان داده های ۴۵,۵۲۲ شرکت کننده ۳۰ تا ۸۰ سال را از نظرسنجی سال ۲۰۱۲ کانادا مورد بررسی قرار دادند.

در این مطالعه شرکت کنندگان با هر دو جنسیت و اشکال بدنی متفاوت حضور یافته بودند و با بررسی داده ها کاملا مشخص شد که بین ورزش، رژیم غذایی سرشار از میوه و سبزی، و حفظ عملکرد شناختی ارتباط وجود دارد.