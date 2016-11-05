تیم فوتبال شهرداری همدان در دیدارهای خانگی محکوم به برد است

هادی گل محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دیدار آینده تیم فوتبال شهرداری همدان اظهار داشت: تیم فوتبال شهرداری همدان در این هفته در همدان میزبان تیم فوتبال شهرداری تبریز است و با توجه به فاصله اندک امتیازات در جدول رده‌بندی و اینکه شهرداری تبریز از رقیبان اصلی در جدول رده‌بندی است، در این دیدار خانگی محکوم به کسب ۳ امتیاز هستیم.

وی افزود: دیدار هفته گذشته شهرداری تبریز برابر تیم فوتبال سردار بوکان به‌تساوی انجامید که برای ما و سایر رقبا بسیار خوب شد اما دیدار ما برابر تیم فوتبال شهرداری تبریز ۶ امتیازی خواهد بود و حکم فینال را دارد.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری همدان با اشاره به هدف‌گذاری تیم فوتبال شهرداری همدان تا این هفته گفت: تیم شهرداری در دیدارهای بیرون خانه ابتدا به دنبال کسب حداقل امتیاز بوده که خوشبختانه تابه‌حال در دیدارهای بیرون همدان بازنده نبوده‌ایم و به هدف خود که کسب حداقل امتیازات بیرون خانه است، رسیده‌ایم.

گل محمدی عنوان کرد: همچنین در دیدارهای خانگی تنها به دنبال پیروزی و کسب حداکثر نتیجه هستیم که به غیر از یک دیدار برابر همشهری خود، تیم پاس که آن هم شرایط خاص خودش را داشت به‌خوبی عمل کرده‌ایم و نمی‌خواهیم در همدان به هیچ تیمی امتیاز دهیم.

بازیکنان در زدن ضربات آخر خط حمله دچار مشکل هستند

وی با اشاره به روند شکست‌ناپذیری تیم فوتبال شهرداری همدان بیان کرد: دو سال است که با این تیم در لیگ دسته سوم و لیگ دسته دوم فعالیت می‌کنم و از ۳۵ بازی که در این دو سال برگزار شده تنها ۳ بار برابر حریفان خود بازنده بوده‌ایم.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری همدان عنوان کرد: امسال نیز در بیرون خانه اصلاً باخت نداشته‌ایم و طی ۷ دیدار متوالی لیگ دسته دوم طعم تلخ شکست را نچشیده‌ایم.

گل محمدی بابیان اینکه در خطوط مختلف بازیکنان تیم عملکرد مناسبی از خود به نمایش گذاشته‌اند، گفت: اگر به آمار تیم شهرداری همدان در ۸ دیدار گذشته لیگ دسته دوم فوتبال کشور نگاه کنید تنها ۵ گل دریافت کرده‌ایم که از این ۵ گل تنها یک گل در جریان بازی زده شده و بقیه این گل‌ها بر روی ضربات ایستگاهی زده‌شده است.

وی یادآور شد: آمار تعداد گل‌های خورده نشان می‌دهد در دفاع ساختار بسیار مستحکم و خوبی داریم و دروازه‌بان تیم نیز عملکرد خوبی داشته است.

تیم فوتبال شهرداری همدان در گلزنی مشکل دارد

سرمربی تیم فوتبال شهرداری همدان بابیان اینکه در خط حمله کمی مشکل‌داریم، بیان کرد: طی این ۸ هفته گذشته از مسابقات ۹ گل را به ثمر رسانده‌ایم که نمی‌تواند آمار خیلی بدی هم باشد اما همچنان تیم فوتبال شهرداری همدان در گلزنی مشکل دارد.

وی افزود: به‌جرات می‌توانم بگویم اگر در دیدار برابر تیم فوتبال کارا شیراز، شاهین بوشهر و بانی گستر کیش بازیکنانکمی در زدن ضربات آخر دقت می‌کردند می‌توانستیم برنده بازی باشیم و به‌طورقطع در تمرینات به دنبال رفع مشکل گلزنی تیم هستیم.

وی گفت: در مجموع در خط دفاع و حمله بدعمل نکرده‌ایم.