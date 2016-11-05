رضا طلایی منش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دیدار این هفته تیم فوتبال پاس همدان اظهار داشت: تیم فوتبال پاس همدان در هفته نهم لیگ دسته دوم فوتبال کشور در هرمزگان میهمان تیم فوتبال آلومینیوم است که با توجه به شرایط آب و هوایی بندرعباس دیدار سختی پیش رو خواهیم داشت.
وی بابیان اینکه در حال حاضر ۸ هفته از لیگ دسته دوم فوتبال گذشته و تیمها بهخوبی به شرایط ایده آل و فنی خود رسیدهاند، گفت: بازیها بدون استثنا سخت شده و بهراحتی در بیرون از خانه نمی توان امتیاز گرفت.
باید در بازیهای بیرون از همدان نیز امتیازات لازم را کسب کنیم
سرمربی تیم فوتبال پاس همدان بابیان اینکه باید در بازیهای بیرون از همدان نیز امتیازات لازم را کسب کنیم، گفت: باید امتیاز از دست رفته دیدارهای خانگی را در دیدارهای بیرون از خانه جبران کنیم.
طلایی منش تاکید کرد: باید امتیازات لازم را چه در دیدارهای داخل خانه و چه در دیدارهای خارج از خانه کسب کنیم تا جزو ۳ تیم بالای جدول باشیم و به دور بعدی مسابقات لیگ دسته دوم فوتبال کشور صعود کنیم.
وی با اشاره به وضعیت فنی تیم فوتبال پاس همدان بیان کرد: تیم فوتبال پاس همدان ازلحاظ فنی و فوتبالی در این چند هفته نشان داده که تا خط ۱۸ قدم مشکلی ندارد و مهمترین مشکل در قسمت گلزن و تمامکننده است.
سرمربی تیم فوتبال پاس همدان با تاکید بر اینکه تیم پاس همدان به یک فوروارد تخصصی نیاز دارد، گفت: از آنجاکه تیم دیر بسته شد و منابع مالی در این فصل مشخص نبود نتوانستیم بازیکنان مدنظر خود را جذب کنیم.
طلایی منش بابیان اینکه از عملکرد بازیکنان فعلی رضایت دارم، گفت: با این ظرفیت و بازیکنان، تیم فوتبال پاس همدان بسیار خوب و شایسته بازی کرده و سعی میکنیم با همین ظرفیت تا نیمفصل لیگ دسته دوم جلو برویم.
تیمی که دلخواه ما بود در ابتدای فصل بسته نشد
وی بابیان اینکه دیر شروع کردیم و نتوانستیم تیمی که دلخواه ما بود در ابتدای فصل ببندیم، گفت: بهطور حتم و قطعاً در نیمفصل دوم نیاز به یک یا دو بازیکن باتجربه در خط حملهداریم تا زحمات تیم به ثمر برسد.
سرمربی تیم فوتبال پاس همدان با اشاره به بحث مالی تیم فوتبال پاس همدان بیان کرد: مشکل مالی نهتنها در تیم فوتبال پاس همدان بلکه در کل فوتبال ایران وجود دارد کمااینکه تیمهای پدیده و سیاهجامگان مشهد در لیگ برتر با آن همه کارخانه و منابع مالی در مشهد، اسیر مشکلات مالی هستند و به تبع پاس نیز از فوتبال ایران مستثنا نیست.
طلایی منش افزود: مشکلات آنچنانی مالی نداریم و مدیریت تیم تا جایی که توانسته از منابع مختلف پول به باشگاه تزریق کرده و هیچگونه حاشیهای در اردوی تیم فوتبال پاس همدان وجود ندارد.
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