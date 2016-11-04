مسابقه شطرنج سریع هفتگی همدان برگزار شد

احمدعلی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به برگزاری مسابقات شطرنج سریع هفتگی همدان اظهار داشت: مسابقه شطرنج سریع هفتگی ویژه هفته دوم آبان ماه، با شرکت ۳۴ نفر در ۷ دور، در محل هیئت شطرنج همدان برگزار شد.

وی افزود: در پایان مسابقات این هفته، امیرعلی دلاوری با ۶ امتیاز، برای دومین هفته متوالی قهرمان شد.

رئیس هیئت شطرنج استان همدان با اشاره به سایر نتایج این مسابقات گفت: میلاد شهابی و سینا کوروند با ۵.۵ امتیاز در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند و محمد قیاسوند با ۵ امتیاز چهارم شد.

بابایی بابیان اینکه داوری این مسابقات را بهاره قربانی به عهده داشت، عنوان کرد: محمدحسین قنبر علی فرزاد و نشمیل کلوندی نیز به ترتیب عنوان بهترین بازیکن رده سنی و بهترین بازیکن بانوان را کسب کردند.

وی با اشاره به پتانسیل ورزش شطرنج در همدان بیان کرد: در استان همدان نزدیک به ۲۰۰ شطرنج‌باز سازمان‌یافته که به‌طور مستمر با هیئت در ارتباط باشند، در حال فعالیت هستند.

بابایی با اشاره به برگزاری مسابقات شطرنج پیشکسوتان کشور در همدان گفت: مسابقات شطرنج پیشکسوتان از روز چهارشنبه ۱۹ تا ۲۱ آبان ماه در هتل ورزش مریانج برگزار خواهد شد.

وی یادآور شد: این مسابقات در دو جدول برگزار می‌شود که در جدول شماره یک رده سنی ۵۰ تا ۶۵ سال و در جدول شماره دو رده سنی بالای ۶۵ سال با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.