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۱۴ آبان ۱۳۹۵، ۱:۱۲

واشنگتن: البغدادی کنترل بر نیروهای تحت امر خود را از دست داده است

واشنگتن: البغدادی کنترل بر نیروهای تحت امر خود را از دست داده است

سخنگوی ائتلاف بین المللی علیه داعش به رهبری آمریکا اعلام کرد که با نزدیک شدن نیروهای عراقی به ورودی های موصل، ابوبکر البغدادی سرکرده داعش کنترل عناصر این گروه را از دست داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز عربی، سرهنگ «جان دوریان» پنجشنبه پیامی ضبط شده از بغدادی را منتشر کرد که در آن خواستار ایستادگی عناصر داعش در میدان جنگ شده بود.

دوریان تصریح کرد که هنوز از صحت و سقم این پیام اطمینان پیدا نکرده ایم، اما مشخص است که آنها سعی در برقراری ارتباط با عناصر خود را دارند و البغدادی در این پیام از عناصر داعش خواسته است که میان خود درگیری ایجاد نکنند.

وی افزود این پیام نشانگر این است که سرکرده داعش کنترل خود بر عناصر این گروه را از دست داده است و نمی تواند آنها را جمع کند.

سرهنگ دوریان همچنین از انتشار برخی اخبار مبنی بر فرار عناصر داعش در موصل پرده برداشت و اعلام کرد: برخی عناصر داعش مواضع خود را ترک کرده و سعی در فرار دارند و حتی برای این کار هیچ ابایی از کشتن عناصر خودی هم ندارند.

وزارت دفاع آمریکا آمریکا نیز اعلام کرد که بمباران مواضع گروه تروریستی داعش که باعث کشته شدن تعدادی از سرکردگان این گروه و خشک شدن منابع مالی آن شده است، قدرت تبلیغاتی آنرا به شدت کاهش داده است.

کد مطلب 3814719

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    نظرات

    • محمد میرزا IR ۱۶:۴۹ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۴
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      پاسخ
      هیچ انسان عاقلی از آمریکایی ها نمی پذیرد در رابطه با مبارزه با داعش صادق باشند

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