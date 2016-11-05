مهدی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به معضل اخلاق در ورزش اظهار داشت: بسیج ورزشکاران با تمام توان جلسات و همایشهای مختلف را برای ورزشکاران و مربیان برگزار کرده و در دو سال اخیر بیشترین استقبال ورزشکاران را در رابطه با جذب به بسیج داشتهایم.
وی بابیان اینکه اخلاق مسئلهای نیست که با جلسه و برنامه و همایش حل شود، گفت: باید چندین دستگاه مختلف درگیر این موضوع شوند و مربیان، مسئولان ورزشی ادارات و تمامی متولیان ورزش در کشور دستبهدست هم دهند تا بیاخلاقیها در ورزش حل شود.
رئیس بسیج ورزشکاران استان همدان بابیان اینکه بسیج ورزشکاران با دستتنها نمیتواند یکتنه مشکل اخلاق در ورزش را حل کند، گفت: نهادهای مرتبط با ورزش باید دستبهدست هم دهند.
قهرمانان استان همدان به مراسم پیادهروی اربعین اعزام میشوند
وی بابیان اینکه جامعه ورزش جامعه بسیار گستردهای است، عنوان کرد: مخاطبان ورزش در کشور بسیار زیاد هستند و ۹۰ درصد مخاطبان ورزش نیز سنین جوانان و نوجوان هستند و همه باید دستبهدست هم دهیم تا در اخلاق اثرگذار باشیم.
رئیس بسیج ورزشکاران استان همدان عنوان کرد: در تمام ۹ شهرستان استان همدان بسیج ورزشکاران فعال بوده و در ادارات ورزش و یا در مجموعههای ورزشی دارای دفتر هستند.
بابایی با اشاره به نزدیک بودن مراسم پیادهروی اربعین حسینی گفت: بسیج ورزشکاران کشور قهرمانان ورزشی را به مراسم پیادهروی اربعین اعزام میکند و اگر ورزشکاران و قهرمانان استان مایل باشند به کربلا اعزام خواهند شد.
وی یادآور شد: تعدادی از بسیجیان همدان موکبی به نام «هیئت حضرت علیاکبر علیهالسلام» در کربلا برپا کرده اند.
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