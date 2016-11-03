واژگونی خودرو در محور قلعه چنعان به کانتکس ۴ کشته داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم‌ پزشکی اهواز، در ساعت ۱۲ و هشت دقیقه پنج شنبه سیزدهم ‌آبان‌ ماه جاری با اعلام گزارش به مرکز پیام ‌فوریتهای پزشکی اهواز و اعلام واژگونی یک دستگاه خودرو سمند در محور قلعه چنعان به کانتکس از توابع شهرستان کارون بلافاصله یک دستگاه آمبولانس به‌ محل حادثه اعزام شد.

بعد از رسیدن به محل حادثه متاسفانه چهار سرنشین خودرو سمند در محل جان خود را از دست دادند و تلاش تکنسینهای اورژانس جهت نجات جان آنها مثمر ثمر نبوده زیرا در لحظه اول هر چهار نفر جان خود را از دست دادند.