مذاکرات حقوق بشری با تحمیل استانداردهای‌ دوگانه غرب فایده ندارد

کمال دهقانی فیروزآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به موضوع گفتگوهای حقوق بشری میان ایران و غرب و الزامات آن، اظهار داشت: اگر قرار است گفتگویی در زمینه حقوق بشر میان ایران و غرب انجام شود، باید این نکته تفهیم شود که جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر و تفسیر دوگانه آن توسط غربی‌ها حرف برای گفتن دارد.

وی ادامه داد: ما معتقدیم که مقوله‌ای مانند حقوق بشر یا تروریسم فقط به یک ابزار سیاسی در دست قدرتهای بزرگ تبدیل شده است؛ به عنوان مثال، اگر رژیم اشغالگر قدس عملیات تروریستی انجام دهد، از نظر غربی‌ها اشکالی ندارد، ولی اگر حماس یا حزب الله با اشغالگری مقابله و از خودشان دفاع کنند، تروریست شناخته می‌شوند.

نایب رئیس کمیسیون امینت ملی مجلس گفت: سیاست‌های شهرک‌سازی و دیگر اقداماتی که رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطیم دنبال می‌کند و نیز رفتار کشورهای مرتجع منطقه مثل عربستان، از نظر غربی‌ها هیچ مبنای ضد حقوق بشری ندارد، اما کشورهایی مثل جمهوری اسلامی که یکصد سال سابقه کار پارلمانی و دموکراتیک دارد، از نظر آنها ناقض حقوق بشر شناخته می‌شود.

دهقانی فیروزآبادی تاکید کرد: اگر قرار است گفتگویی انجام شود، باید به دنبال تعریف و ارائه ساز و کاری باشیم که کشورهای بزرگ در قبال حقوق بشر رفتار دوگانه نداشته باشند و به یک درک جامع و مشترک و تعریف دقیق برسیم که برای همه قابل لمس باشد و جلوی ایجاد استانداردهای دوگانه را بگیرد.

این نماینده مجلس ادامه داد: اگر قرار باشد در میدان گفتگو نیز نظرات و استانداردهای دوگانه خود را به ما تحمیل کنند، این گفتگوهای حقوق بشری هیچ فایده‌ای نخواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: موضوع پناهجویان و مهاجران در کشورهای اروپایی و نوع برخورد با آنها و نیز نحوه مواجهه دولت‌های اروپایی که آنها را شهروند درجه دو و سه قلمداد می‌کنند، از جمله نکاتی است که نباید در این گفت و شنودها از نطر دور بماند.

دهقانی فیروزآبادی تصریح کرد: جمهوری اسلامی در این زمینه حرف‌های بسیاری برای گفتن دارد و مدارک و مستنداتی دارد که حقوق بشر در کشورهای غربی بارها نقض شده است.