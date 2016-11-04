وجود ۷۱۰کد سهامداری خارجی در بورس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، یاسر فلاح گفت: در حال حاضر ارتباطات خوبی بین سازمان بورس و بورسهای منطقهای از جمله عمان، ترکیه و پاکستان برقرار است؛ ضمن اینکه ۷۱۰ کد سهامداری خارجی نیز در بورس فعال است و اکنون، کشورهای آلمان، فرانسه، دانمارک و سوئیس بیشترین سهم را در سرمایهگذاری خارجی ایران دارند.
مشاور رئیس سازمان بورس با اشاره به مشابهت بورسهای ایران و استانبول از نظر ظرفیت گفت: این ارتباطات تاکنون در برخی موارد، به امضای تفاهمنامهها منجر شده و بازدید کارشناسان دو طرف از امکانات و توانمندیهای یکدیگر را رقم زده است؛ این در شرایطی است که ایران در صدد راهاندازی فرایندهای مالی مشترک با کشور عمان است.
وی تصریح کرد: در این میان بسیاری از کشورها مانند کره نیز تمایل بسیاری برای خرید اوراق صکوک بازار ایران نشان داده اند. بازده این اوراق در جهان تقریبا بینظیر است؛ این در حالی است که بورس ایران با دارا بودن نسبت ۲۷ درصد سرمایه به تولید ناخالص داخلی، از ظرفیت بسیار بالایی برخوردار است و سایر کشورها میتوانند از این قابلیت و توانمندی استفاده کنند.
فلاح تاکید کرد: راه ورود سرمایهگذاران خارجی به ویژه کشورهای همسایه، به بازار سرمایه ایران باز است و در این زمینه راهکارهای لازم پیشبینی شده و در آینده نزدیک اجرایی میشود.
