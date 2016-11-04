اعتبارات و کمک های دولت به شهرداری های کردستان دو برابر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ خندان دل پنج شنبه شب در نشست شهرداران شهرهای استان کردستان اظهار داشت: در راستای کمک به توسعه عمران شهری در کردستان، اعتبارات و کمک های دولت به شهرداری های کوچک این استان دو برابر می شود.
وی با اشاره به تلاش دولت تدبیر و امید در راستای کمک به شهرداری ها و رفع مشکلات آنها، افزود: یکی از دلایل معوقات پرداختی حقوق کارکنان شهرداری، عدم تناسب ظرفیتها با نیروهای موجود است که چند برابر ظرفیت، نیرو در شهرداریها بکارگیری شده و این موضوع موجب گرفتاری برای شهرداریها شده است.
وی بیان کرد: نوع رابطهای که در انتخاب مدیران دستگاههای اجرایی وجود دارد، طولانی است اما این رابطه در انتخاب شهرداران مستقیم است لذا اگر شهرداران پولهای شهرداری را صرف پرداخت حقوق هزینه کنند و نسبت به اقدامات عمران شهری و مطالبات مردم بیتوجه باشند، اعتماد مردمی به آنها سلب میشود.
وی افزود: بیشتر مشکلات شهرداریها به دلیل عدم کارایی مجموعه قوانین و مقررات آن است که شرح وظایف مندرج در آن با وضعیت فعلی کشور مطابقت ندارد که شأن شهرداریها را هم پایین آورده است.
خنداندل با عنوان این مطلب که قانون شهرداریها نیاز به اصلاح دارد، گفت: ۶ لایحه نوشتهایم که برای دولت فرستادیم که امروز بررسی تمامی لوایح در دولت تمام شده و یک لایحه آن که مربوط به شرایط و مقررات استخدامی در شهرداریهاست، به مجلس ارسال شده است.
وی خطاب به شهرداران کردستان تاکید کرد: اگر شماها میخواهید مشکلات شهرداریها به صورت اساسی حل شود، باید با نمایندگان صحبت کنید، مسائل و مشکلات قوانین فعلی را به آنان بگویید تا این لوایح در مجلس تصویب شود.
خنداندل تصریح کرد: چون حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد موضوعات مردم شهرها به شهرداریها مربوط میشود لذا باید به دنبال آن برویم که مسائل و مشکلات به صورت اساسی حل شود و این منوط به تصویب لوایح است که سرمنشأ حل مشکلات شهرداریها خواهد شد.
وی در ادامه با یادآوری دستورالعمل سازمان شهرداریها در خصوص بند «واو» تبصره «۶»، گفت: براساس این دستورالعمل گفتیم که تمامی شهرداریهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت یک پروژه را در موضوعات مختلف معرفی کنند که اگر معاونت عمرانی استانداری تایید کرد، ما پول آن را پرداخت میکنیم.
وی گفت: برای شهرداریهای سقز و مریوان که جمعیت بالای ۱۰۰ هزار نفر هستند، یک طرح و برای شهرداری سنندج نیز دو طرح معرفی شود که ما آن را حمایت خواهیم کرد.
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