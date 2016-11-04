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۱۴ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۰۳

طی ۲۴ ساعت گذشته اتفاق افتاد؛

ثبت ۳۹ مورد نقض آتش‌بس در سوریه توسط گروه‌های مسلح

ثبت ۳۹ مورد نقض آتش‌بس در سوریه توسط گروه‌های مسلح

طبق اعلام مرکز روسی نظارت بر آتش بس سوریه، گروه های مسلح در این کشور طی ۲۴ ساعت گذشته ۳۹ مرتبه آتش بس در این کشور را نقض کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، مرکز روسی نظارت بر آتش بس سوریه موسوم به «حمیمیم» گزارش جدیدی را از روند آتش بس در این کشور منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، این مرکز اعلام کرده است: گروه های مسلح در سوریه طی ۲۴ ساعت گذشته ۳۹ مرتبه آتش بس را نقض کرده اند.

طبق اعلام این مرکز، گروه های مسلح آتش بس را در مناطق واقع در حومه استان های «دمشق»، «حلب»، «درعا»، «لاذقیه» و «حماه» نقض کردند.

مرکز حمیمیم اعلام کرده است: افراد مسلح مناطق مسکونی در سوریه را هدف حملات خمپاره ای و موشکی قرار می دهند؛ این در حالی است که جنگنده های روسی و سوری از هدف قرار دادن مواضع گروه های مسلح خودداری کردند.

کد مطلب 3814762

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