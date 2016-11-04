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۱۴ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۱۶

چند کشور دیگر هم جریمه شدند؛

جریمه نقدی فوتبال ایران توسط فیفا به خاطر شعارهای مذهبی تماشاگران

جریمه نقدی فوتبال ایران توسط فیفا به خاطر شعارهای مذهبی تماشاگران

فدراسیون بین المللی فوتبال فدراسیون ایران را به خاطر شعارهایی که تماشاگرانش در دیدار برابر کره جنوبی سر دادند و از دید این فدراسیون غیرقانونی بوده است، به پرداخت جریمه نقدی محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، برخی رسانه های خارجی امروز از رای صادر شده برای فوتبال ایران به خاطر شعار دادن تماشاگرانش در دیدار برابر کره جنوبی خبر دادند و تاکید کردند که فیفا جریمه ۴۵ هزار فرانکی را برای ایران در نظر گرفته است.

دلیل این جریمه نقدی برگزاری مراسم مذهبی در دیدار ایران و کره جنوبی و شعارهایی بوده است که تماشاگران در این دیدار سر داده اند. فدراسیون فوتبال ایران هنوز به این جریمه واکنشی نشان نداده است.

در خبری که یک روزنامه قطری نیز به آن پرداخته است تاکید شده که علاوه بر ایران کشورهای آرژانتین، آلبانی، کرواسی، کوزوو، پاراگوئه، استونی، او کراین، شیلی و برزیل  نیز به خاطر همین دلیل جریمه شده اند.

کد مطلب 3814769
رضا خسروي

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    نظرات

    • Mohammad Reza US ۲۰:۳۳ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۴
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      اگر مسولان در مقابل این توهین فیفا نیستند خیانتکارند...توهین از این بالاتر نمیشود که روی نقطه حساس ما انگشت گذاشتند...به فرموده خداوند سبحان در قرآن مجید به مومنین درباره منافقین و کفار هشدار میدهد که میفرماید تا آنها شما را از عقایدتان به پایین نکشند و تا شما را به کیش خود برنگردانند دست از سرتان برنخواهند داشت... آهای جامعه ورزش آقایان مسؤل کمی شهامت و غیرت لازم است که کفار را از گفته خود پشیمان کنید...اینکه با کفار بجنگیم و پای اعتقاداتمان استوار بایستیم و خدا و اهل بیت را از خود راضی بداریم بهتر است یا اینکه بی غیرتی کرده و هی به آنها باج بدهیم که چه مبادا به جام جهانی نرویم خُب به جهنم که به جام جهانی نمیرویم.
    • بابک IR ۲۲:۴۲ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۴
      0 0
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      متاسفانه همه چیمون تو هم قاطیه این پول از جیب مردم میره

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