جریمه نقدی فوتبال ایران توسط فیفا به خاطر شعارهای مذهبی تماشاگران

به گزارش خبرگزاری مهر، برخی رسانه های خارجی امروز از رای صادر شده برای فوتبال ایران به خاطر شعار دادن تماشاگرانش در دیدار برابر کره جنوبی خبر دادند و تاکید کردند که فیفا جریمه ۴۵ هزار فرانکی را برای ایران در نظر گرفته است.

دلیل این جریمه نقدی برگزاری مراسم مذهبی در دیدار ایران و کره جنوبی و شعارهایی بوده است که تماشاگران در این دیدار سر داده اند. فدراسیون فوتبال ایران هنوز به این جریمه واکنشی نشان نداده است.

در خبری که یک روزنامه قطری نیز به آن پرداخته است تاکید شده که علاوه بر ایران کشورهای آرژانتین، آلبانی، کرواسی، کوزوو، پاراگوئه، استونی، او کراین، شیلی و برزیل نیز به خاطر همین دلیل جریمه شده اند.