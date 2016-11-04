نداشتن آموزش مشکل داستان نویسی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، انوشه منادی صبح جمعه در نشست داستان نویسان مازندران با اشاره به مطالبی در رابطه با ساخت و روایت در داستان گفت: یکی از آسیب‌هایی که در حال حاضر در داستان‌نویسی مطرح است عدم آموزش اصولی در داستان‌نویسی است.

وی با ارائه این مطلب که ضعف آموزشی در جامعه کنونی بیداد می‌کند افزود: آموزش ادبیات داستانی و هر آموزش دیگری بایستی زیربنایی صورت پذیرد و از زمان کودکی آموزش‌های لازم بایستی داده شود تا جامعه در را غلط گام برندارد و به انحراف نرود.

منادی تصریح کرد: هم‌اکنون ما شاهد چاپ داستان‌هایی هستیم که خواننده با خواندن آن خسته می‌شود و از داستان لذتی نمی‌برد و از خواندن آن منصرف می‌شود، این موضوع به این برمی‌گردد که برخی با خواندن کتاب‌های داستان فکر می‌کنند نویسنده شده‌اند و بدون فراگیری آموزش در رابطه با داستان‌نویسی اقدام به نوشتن کرده و آن را به چاپ می‌رسانند و با بداقبالی مخاطب روبرو می‌شود.

در این مراسم از مجموعه داستان تمشک سوخته اثر ایرج عرب، شش دیوار اثر حسن شیردل و نشریه فرهنگی ادبی نارنج و ترنج در فریدون‌کنار رونمایی به عمل آمد.