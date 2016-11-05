آغاز روزهای پرهیجان در شلمچه/ زائران با آرامش در گذر هستند

خبرگزاری مهر، گره استان ها ـ سیده فاطمه هلالات: امسال مرز بین المللی شلمچه به عنوان تنها مرز گذر اتباع خارجی انتخاب شده است؛ به طبع آن افزایش تعداد تردد اتباع غیرایرانی از این مرز، از ۳۰ هزار نفر در سال گذشته به حدود ۵۰۰ هزار نفر تخمین زده می شود.

طبق اعلام ستاد اربعین شهرستان خرمشهر امسال مسیر تردد اتباع ایرانی از غیرایرانی ها جدا است و هر دو گروه از مسیر، گیت گذر و پایانه مسافربری جداگانه ای استفاده خواهند کرد.

امسال پایانه مسافربری قدیم خرمشهر ویژه اتباع خارجی و سالن مسافری تازه احداث شلمچه نیز برای اتباع ایرانی در نظر گرفته شده است.

همچنین پیش بینی ها حاکی از آن است که امسال در موسم اربعین یک میلیون زائر ایرانی از مرز شلمچه تردد خواهند کرد و یکی از مهمترین اقدامات برای ساماندهی و تردد سریع و بدون مشکل این تعداد زائر حسینی، افتتاح همین سالن مسافری شلمچه است که بزرگترین سالن مسافری کشور نیز هست.

کار ساخت سالن مسافری شلمچه با مساحت هفت هزار و ۵۰۰ متر مربع زیربنا از اردیبهشت ماه سال ۹۴ آغاز شده و ۳۲ گیت گذر دارد که قرار بود در سفر هفته گذشته با حضور وزیر راه و شهرسازی افتتاح شود که نشد.

امروز مرز بین الملی شلمچه نخستین روز پرهیاهوی خود را پس از اربعین سال گذشته تجربه کرد و حضور جمعیت قابل توجهی از مردم از ساعات نخستین بامداد در این مرز خبر از آغاز موسم باشکوه اربعین حسینی دیگری دارد و به طور غیررسمی از بهره برداری پایانه شلمچه نیز خبر می دهد.

۲۴ گیت گذر مجهز به سیستم رایانه ای شد

مدیر پایانه مسافری شلمچه در گفت وگو با خبرنگار مهر، به برشماری امکانات این سالن مسافری می پردازد و اظهار می کند: این سالن مسافری ۷ هزار و ۵۰۰ متر مربع زیر بنا دارد که ۲۴ گیت گذر مجهز به سیستم رایانه ای شده اند. همچنین ۱۹ اتاق، سالن کنفرانس با ظرفیت ۵۰ نفر با امکانات پخش صوتی و تصویری و ظرفیت تردد ۱۰۰ هزار نفر را نیز دارد.

«جمال حمیدی» از جانمایی یک نمازخانه ۵۰۰ متری در سالن مسافربری شلمچه هم خبر می دهد.

وی در ادامه عنوان می کند: در این سالن سیستم نور و تهویه مطلوب طبق آخرین استانداردها نصب شده است. چهار ورودی و چهار خروجی دارد که در هر هشت ورودی پرده هوا برای جلوگیری از اتلاف سرمایشی و گرمایشی تعبیه شده است .

مدیر پایانه مسافری شلمچه همچنین تعبیه ۱۰۰ چشمه سرویس بهداشتی در سالن مسافربری را یادآور می شود و می گوید: ۲۴ چشمه سرویس بهداشتی در داخل و دو سری سرویس های بهداشتی که شامل ۲۴ و ۶۰ چشمه هستند نیز در خارج از محدوده این سالن احداث شده اند.

مشاهدات خبرنگار مهر از این پایانه مسافری که هنوز رسما افتتاح نشده حاکی از آن است که این پایانه مساحتی قابل توجه و چند ردیف صندلی های فلزی دارد. در آن اتاق هایی برای نهادهای مختلف همچون، گمرک، گذرنامه، حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی در نظر گرفته شده است. در آن فضایی نیز به عنوان محل استقرار کمیته اطلاع رسانی ستاد اربعین تعیین شده که تاکنون نسبت به تجهیز آن اقدامی صورت نگرفته است.

از جمله امکانات این پایانه وجود سرویس های بهداشتی در درون و محوطه بیرونی است هرچند تابلوهای اطلاع رسانی تا کنون برای تعیین محل سرویس های بهداشتی و آب خوری ها نصب نشده که موجب سرگردانی برخی مسافران است.

افتتاح سالن مسافری شلمچه با حضور وزیر راه

مدیرکل حمل و نقل و پایانه استان خوزستان نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر در این خصوص عنوان می کند: حد استاندار امکانات رفاهی همچون ۱۰۰ چشمه سرویس بهداشتی برای تردد روزانه ۱۰۰ هزار زائر در این سالن دیده شده که باید تابلوهای راهنمایی نیز نصب شود.

«مسعود مصدقی» در در ادامه اظهار می کند: کار احداث سالن مسافری شلمچه تقریبا پایان یافته و هفته آینده با حضور وزیر راه و شهرسازی رسما افتتاح خواهد شد.

مصدقی افزود: اکنون محوطه سازی مسیر عبور زائران آماده است و مشکلی برای عبور و مرور آنها وجود ندارد بقیه محوطه سازی نیز پس از اربعین انجام می شود. عملیات اجرایی در حال انجام نیز تنها تا زمان افتتاح که مدت طولانی نیست ادامه خواهد داشت و ظرف دو ماه پس از اربعین حسینی پایان می یابد.

حذف عوارض خروج زائران در شلمچه

از سوی دیگر دبیر ستاد اربعین سازمان منطقه آزاد اروند از حذف عوارض زائران اربعین از روز پنج شنبه در مرز شلمچه خبر داد.

سید علی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در تمامی مرزهای کشور عوارضی بابت خروج زائران در نظر گرفته می شود که با تصمیم هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد اروند و شخص مدیرعامل این سازمان، امسال نیز عوارض خروجی زائران از شلمچه، مسیر دریایی اروند رود و فرودگاه آبادان حذف شد تا زائران اربعین حسینی با هزینه کمتر و شرایط مناسب تری اقدام به زیارت اربعین کنند.

وی افزود: سال های قبل این عوارض از سوی سازمان منطقه آزاد اروند برای زائران بخشیده می شد و امسال نیز این اتفاق افتاد و از روز پنج شنبه به مدت ۲۰ روز، زائران بدون پرداخت عوارض مربوط به سازمان منطقه آزاد اروند می توانند از مرز خارج شوند.

موسوی، هدف این سازمان در مراسم اربعین را نه کسب درآمد که تسهیل شرایط عبور و مرور زائران عنوان کرد و گفت: شرایط خوبی در مرز شلمچه و سایر مسیرهای خروجی این منطقه فراهم شده است و زائران به راحتی در این مسیر در حال تردد هستند.

جمعیت امروز به صورت گروهی و کاروانی از استان های مختلف همچون لرستان به این مرز مراجعه کرده بودند. هر چند گاهی صف هایی برای تردد مسافران درپشت گیت های گذر مشاهده می شد اما تردد به نسبت روان و با نظم قابل قبولی انجام می شد.

از نکات قابل توجه دیگر این بود که برخی مسافران احشامی همچون کل در این سفر به همراه داشتند که فضولات این حیوان باعث آلودگی بخشی از محدوده بیرونی این پایانه نیز شده بود.