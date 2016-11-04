  1. فرهنگ و ادب
  2. رسانه
۱۴ آبان ۱۳۹۵، ۱۲:۰۳

حسن شایانفر کماکان تحت مراقبت‌های ویژه پزشکی است

حسن شایانفر کماکان تحت مراقبت‌های ویژه پزشکی است

حسن شایانفر مدیر دفتر پژوهش‌های موسسه کیهان و مشاور فرهنگی حسین شریعتمداری در این موسسه، در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان بقیه الله تهران بستری شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن شایانفر مدیر دفتر پژوهش‌های موسسه کیهان و مشاور فرهنگی حسین شریعتمداری که از هفته پیش به دلیل خونریزی داخلی در بیمارستان بقیه الله تهران بستری شد، به آی سی یو انتقال یافته است.

خبرنگار مهر از بخش پرستاری این بیمارستان جویای حال شایانفر شد که مسئولان این بخش اعلام کردند حال عمومی وی رضایتبخش است و علائم حیاتی بیمار از جمله ضربان قلب و وضعیت دستگاه گوارشی او نسبت به روز قبل بهتر شده است.

با این حال و به گفته مسئولان ایستگاه پرستاری، شایانفر امروز را نیز باید در بخش مراقبت‌های ویژه بستری باشد و این احتمال وجود دارد تا دو روز آینده به بخش عمومی بیمارستان منتقل شود.

کد مطلب 3814782

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها