به گزارش خبرنگار مهر، حسن شایانفر مدیر دفتر پژوهش‌های موسسه کیهان و مشاور فرهنگی حسین شریعتمداری که از هفته پیش به دلیل خونریزی داخلی در بیمارستان بقیه الله تهران بستری شد، به آی سی یو انتقال یافته است.

خبرنگار مهر از بخش پرستاری این بیمارستان جویای حال شایانفر شد که مسئولان این بخش اعلام کردند حال عمومی وی رضایتبخش است و علائم حیاتی بیمار از جمله ضربان قلب و وضعیت دستگاه گوارشی او نسبت به روز قبل بهتر شده است.

با این حال و به گفته مسئولان ایستگاه پرستاری، شایانفر امروز را نیز باید در بخش مراقبت‌های ویژه بستری باشد و این احتمال وجود دارد تا دو روز آینده به بخش عمومی بیمارستان منتقل شود.