ملت ایران در راه عدالت تا آخرین نفس ایستاده اند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا نقدی صبح امروز جمعه در حاشیه رزمایش بزرگ الی بیت المقدس حماسه عاشورایان در اهواز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پیام این رزمایش برای همه جهان خواران است تا از آنچه در این سی و چند سال ضرب شست رزمندگان مجاهد اسلام به آنها نشان دادند درس عبرت گرفته و بیش از این لجاجت نکنند و به زورگویی ها، جنایات، کودک کشی و نسل کشی ها نیز پایان دهند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: ملت های مسلمان و آزادی خواه به پاخواسته و حقیقت را فهمیده اند و تا نابودی ظلم و جور از همه عالم از پا نمی نشینند.

سردار نقدی در پایان گفت: ملت بزرگ ایران به ویژه جوانان سلحشور عاشورایی پشتوانه این دفاع مقدس از آزادی در تمام دنیا هستند.

به گزارش مهر، صبح امروز جمعه رزمایش بزرگ الی بیت المدقس حماسه عاشورایان (۳۰ هزار نفری) در اهواز با حضور مسئولان کشوری، استانی و به ویژه رئیس سازمان بسیج مستضعفان کشور برگزار شد.

این رزمایش با حضور سردار محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفان کشور در پادگان شهید رستم پور اهواز، بهبهان و اندیمشک برگزار شد.

«این همه لشکر آمده به عشق رهبر آمده» و «حسین حسین شعار ماست شهادت افتخار ماست» از جمله شعارهایی بود که در این رزمایش سرداده شد.