نظر نهایی برای بازی کردن ما با کی روش است/ سوریه تیم دفاعی است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی پورعلی گنجی پیش از آغاز تمرین امروز تیم ملی فوتبال ایران با اشاره به شرایط این تیم گفت: اردوی خوبی را پشت سر می‌گذرانیم تا برای مسابقات پیش‌رو با سوریه و بازی دوستانه با گینه آماده شویم.

وی افزود: ما برابر سوریه بازی سختی را پیش‌رو داریم زیرا این تیم دفاعی است و در مسابقات اخیر تنها دو گل از حریفان دریافت کرده، ما هم در مدت اخیر تمرینات خوبی را پشت سر گذاشتیم و در آینده نیز با انجام تمرینات برای این بازی آماده می‌شویم.

مدافع تیم ملی فوتبال ایران در خصوص مصدومیت‌ها و محرومیت‌های بازیکنان ایران گفت: متأسفانه بازیکنان خوبی را از دست دادیم اما شرایط به نحوی است که اگر ۱۰ بازیکن هم به دلایل مختلف در بازی را در اختیار نداشته باشیم، بازیکنان جایگزین خوبی حضور دارند.

پورعلی‌ گنجی در خصوص رقابت با پیمان منتظری برای حضور در ترکیب اصلی تیم ملی خاطرنشان کرد: این شرایط خوب است و همه با هم رفاقت دارند و هم رقابت. تیم کاملی داریم و مهم موفقیت تیم ملی است؛ این حس در وجود بازیکنان است که برای تیم ملی سرشان را هم بدهند؛ اما تنها کی‌روش در خصوص حضور بازیکن در ترکیب اصلی نظر می‌دهد.

وی در رابطه با اینکه جنجالی که در بازی با قطر به وجود آمد و محرومیت بازیکنان ایران، گفت: فکر می‌کنم قطری‌ها خودشان هم شرایطی مثل ما دارند و سه بازیکن این تیم محروم شده است اما آنها شرایط را برای حریفانشان سخت کرده‌اند.