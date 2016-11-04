به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمدمهدی حسینی همدانی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهرستان کرج، از حضور پرشور مردم ولایتمدار استان در مراسم یوم‌الله سیزدهم آبان ماه تقدیر کرد و گفت: حضور مردم شهیدپرور استان البرز در این مراسم که روز خواری استکبار است، ستودنی بود.

خطیب جمعه کرج تأکید کرد: ملت ایران اسلامی برای مبارزه با استکبار و دفاع از ارزش‌های اسلامی و الهی در مقابل دشمنان در هر زمان و هر مکانی که باشد ایستادگی می‌کنند.

وی پیام حضور مردم در یوم‌الله سیزده آبان ماه را اعلام کرد و گفت: مردم با حضور در مراسم راهپیمایی به دشمنان و در رأس آن‌ها شیطان بزرگ فهماندند که هر جا آمریکا نباشد امن است.

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز در بخش دیگری به دیدار رهبر انقلاب اسلامی با دانشجویان و دانش آموزان اشاره کرد و گفت: ایشان با هوشمندی اوضاع جهان، منطقه و ایران را رصد می‌کند و شجاعانه پرده از اهداف شوم دشمنان برمی‌دارد.

وی با تأکید بر اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی با منطقی قوی مطالب موردنظر را بیان می‌کنند، گفت: لازم است دانشجویان و دانش آموزان بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی بازخوانی کرده و موردتوجه قرار دهند.

هر جا آمریکا نباشد امن است

خطیب جمعه کرج به تذکر رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص معرفی اسناد لانه جاسوسی به دانش آموزان اشاره کرد و گفت: اسناد لانه جاسوسی، جنایات و توطئه‌های ریشه‌دار استکبار علیه اسلام و مسلمانان چهره شخصیت‌های که به آمریکا برای رسیدن به اهداف شومش کمک کرده‌اند در ۷۰ جلد کتاب منتشرشده است.

آیت‌الله حسینی همدانی اضافه کرد: تذکر رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص جای خالی اسناد در کتب درسی دانش آموزان از اهمیت بالایی برخوردار است و لازم است مسئولان و متولیان مربوطه نسبت به معرفی این اسناد به دانش آموزان و نسل چهارمی‌ها اقدام کنند.

وی گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با دانشجویان و دانش آموزان نسبت به برخی مطالبی که میان مردم رواج داده می‌شود درباره اصلاح روند رابطه با آمریکا هشدار دادند، این مطالب از سوی برخی واداده‌های داخلی رواج داده می‌شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی در این دیدار فرمودند اگر می‌خواهیم عزت داشته باشیم از روی منطق هر چه فریاد داریم بر سر آمریکا بکشیم.

ضرورت بازخوانی خط امام راحل

خطیب جمعه کرج با تأکید بر اینکه سازش با آمریکا مشکلی را حل نمی‌کند، گفت: آقایان سرمایه و وقت کشور را بیش از این هدر ندهند چراکه بدعهدی و بی‌اعتمادی آمریکا ثابت‌شده است.

آیت‌الله حسینی همدانی در بخش دیگری به تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص رشد علمی و بالندگی کشور اشاره کرد و گفت: داشتن روحیه انقلابی برای دستیابی به درجات مختلف علمی از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی با اشاره به اینکه برخی به دنبال اَنگ زدن به نیروهای انقلابی هستند، گفت: برخی تلاش می‌کنند با تحقیر نیروهای انقلابی و ارزشی جوانان را نسبت به انقلاب بدبین و بی‌اعتماد کنند به همین منظور و برای ناکام ماندن این توطئه‌ها تقویت روحیه انقلابی و بصیرت افزایی بیش از گذشته مهم است.

خطیب جمعه کرج با اشاره به اینکه نباید هر حرفی را از هر گوینده‌ای پذیرفت، بر بازخوانی خط امام راحل تأکید کرد و گفت: بررسی و بازخوانی وصیت‌نامه امام خمینی (ره) از اهمیت بالایی برخوردار است.

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز با تأکید دوباره که بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی و وصیت‌نامه امام راحل موردتوجه قرار گیرد، گفت: امروزه نیازمند مسئولانی هستیم که عمارگونه عمل کنند.

جامعه نیازمند مسئولانی است که عمارگونه عمل کنند

وی با اشاره به اینکه نهم ماه صفر سالروز شهادت عمار یاسر است، گفت: شخصیت عمار نیازمند معرفی بیشتر است چراکه در قرآن آمده قلب عمار از ایمان پر است.

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز با تأکید بر اینکه پیامبر (ص) فرمودند عمار مدار حق قرار می‌گیرد، گفت: دشمن تلاش می‌کند در ما رخنه کند و برای تحقق اهداف شوم شان به شبهه افکنی می‌پردازد یکی از ویژگی‌های عمار در زمان پیامبر (ص) رفع شبهات بود.

آیت‌الله حسینی همدانی با تأکید بر اینکه نیازمند شبه افکنی دشمنان هستیم، گفت: در حال حاضر به افرادی نیاز داریم که با بصیرت و روشنگری اقدام به رفع شبهاتی کنند که دشمنان درصدد هستند در جامعه اشاعه دهند.

وی در بخش دیگری گفت: برخی از دین برای توجیه اقدامات خود استفاده می‌کنند دفاع عمار گونه از نظام و ارزش‌های اسلامی و الهی وظیفه هر مسلمان وظیفه‌شناس و دین‌مدار است.

خطیب جمعه کرج تأکید کرد: برخی مرموزانه تلاش می‌کنند تا آموزه‌های اسلامی مانند استکبارستیزی، دفاع از مظلومان، توسعه عدالت در جامعه و زیر بار زور نرفتن را تضعیف و تحریف کنند.

وی در ادامه به فتنه سال ۸۸ اشاره کرد و گفت: عده‌ای در آن سال به خیال خود نظام را تا مرز سقوط بردند و حرف‌های برخلاف دستورات دین و قرآن زدند.

ماجرای هنجارشکنی در جلسه احزاب استان البرز

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز گفت: برخی افراد در عین حال ادعای حمایت از امام و رهبری و نظام را دارند ولی موضع خود نسبت به فتنه را مشخص و روشن‌بیان نمی‌کنند.

خطیب جمعه کرج تأکید کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی موضع خودشان نسبت به فتنه را صریح و روشن‌بیان کردند و فرمودند «از سردمداران فتنه حمایت نمی‌کنم، مواضع من در مورد فتنه ۸۸ کاملاً صریح است و بر روی این موضوع حساس هستم و ملاک عدم‌حمایت از کسانی است که سردمدار فتنه بودند و یا از آن سوءاستفاده کردند و تاکنون نیز اعلام تبری نکردند.»

آیت‌الله حسینی همدانی گفت: رهبری فرمودند در انتخاب افراد و کسانی که مسئولیت می‌گیرند و بر سرکارمی آیند و قسمتی از امور در اختیارشان قرار می‌گیرد نباید هیچ تماسی با این موضوع داشته باشند حال این سؤال مطرح است که چگونه می‌شود برخی به خود اجازه می‌دهند در محل رسمی و دولتی نام فتنه گران را ببرند و کف و سوت بزنند و شادی کنند.

وی با اشاره به اینکه استاندار البرز مشغول فراهم کردن مقدمات سفر هیئت دولت به استان بوده و در این جلسه حاضر نبوده است، گفت: عذر وی پذیرفته است ولی دیگران چرا برخوردی نکرده‌اند.

نماینده ولی‌فقیه گفت: مردم انقلابی و حزب‌الله از استاندار البرز می‌خواهند ضمن تبری از عمل انجام‌شده با آن مسئول که در جلسه بوده و این مسئله را تائید کرده و قبلاً نیز از خود بنده تذکر گرفته است، برخورد جدی کند.

آیت‌الله حسینی همدانی خطاب به مردم که شاید از موضوع بی‌اطلاع باشند، گفت: چند روز گذشته جلسه‌ای در استانداری البرز با احزاب سیاسی استان برگزارشده نام یکی از سران فتنه برده شده و برای آزادی و خروج از حصر وی کف و دست زده شده است و مسئولان حاضر در جلسه حرفی نزده اند.

مسئولان امنیتی برای ایجاد وحدت تلاش کنند

وی با تأکید بر اینکه مسئولی که در جلسه بوده و برخوردی با این اقدام نکرده است باید تکلیفش در استان مشخص شود، گفت: امت حزب‌الله باکسی تعارف ندارد و از استاندار می‌خواهند که با این مسئول برخورد لازم را انجام دهد.

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز گفت: فتنه گران و فتنه دوستان و حامیان فتنه در این استان بدانند که امت حزب‌الله و انقلابی و همه‌کسانی که دغدغه نظام و انقلاب را دارند در این استان اجازه جولان به فتنه گران را نخواهند داد و اگر مورد دیگری به وقوع بپیوندند همه دنیای شمارا بر سرتان خراب خواهند کرد.

خطیب جمعه کرج با تأکید بر اینکه امت حزب‌الله بیدار است، خطاب به فتنه گران و حامیان فتنه گفت: از نجابت مردم سوءاستفاده نکنید.

وی خطاب به مسئولان امنیتی گفت: در روزهای که اتحاد و وحدت ملت باید بیشتر از گذشته باشد تا بتوانیم بر توطئه‌های دشمنان غلبه کنیم اجازه تحریک احساسات و غیرت دینی مؤمنان به یک عده بی‌بصیرت، خائن و وامدار بیگانگان را ندهید و باقدرت تمام از این اقدامات جلوگیری کنید.

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز در بخش دیگری به تحولات منطقه اشاره کرد و گفت: سوریه و مقاومت اسلامی باقدرت به‌پیش می‌رود مسئله لبنان بهتر شده است و وضعیت عراق و موصل به سمت نتایج دل‌شاد کننده‌ای پیش می‌رود.