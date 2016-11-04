سارقان مسلح طلافروشی سرپل ذهاب به اعدام محکوم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قوه قضاییه، محمدرضا عدالتخواه رئیس کل دادگستری کرمانشاه از صدور حکم عاملان پرونده قتل و سرقت مسلحانه از طلافروشی در سرپل ذهاب خبر داد و اظهار داشت: این پرونده در کمتر از سه ماه به صورت خارج از نوبت و فوق العاده مورد رسیدگی قرار گرفت و احکام سه عامل این پرونده صادر شد.

وی تصریح کرد: بر اساس این حکم، دو نفر به اعدام و یک نفر نیز به حبس طویل المدت محکوم شدند.

بر پایه این گزارش، ۲۱ مرداد ماه سال جاری بود که سه سارق مسلح نقابدار با سرقت از یک طلا فروشی در شهرستان سرپل ذهاب، یک نفر را به قتل رسانده و باعث مجروحیت طلافروش به ضرب گلوله شدند.

سارقین مسلح پس از ایجاد رعب و وحشت و ربودن مقادیری طلاجات، بدون اینکه کوچکترین سرنخی از آنان در دست باشد از محل جرم متواری شدند تا اینکه با تلاش شبانه روزی دستگاه قضایی و بویژه سربازان گمنام حضرت ولی عصر (عج) در یک عملیات پیچیده و ویژه عوامل اصلی در تاریخ ۲۴ مردادماه و در کمتر از سه روز از وقوع جرم شناسایی و دستگیر شدند.