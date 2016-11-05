شایعه ای که آفت کشاورزی ورامین شد/ضرورت برخورد با شایعه سازان

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: طی سال های اخیر موضوع آلوده بودن محصولات کشاورزی در برخی نقاط به دلیل استفاده از فاضلاب مطرح بوده است.

اخیرا شایعه آلوده بودن محصولات کشاورزی ورامین به دلیل استفاده از فاضلاب مطرح شده است، موضوعی که از سوی هیچ مرکز تحقیقاتی، بهداشتی و سلامت تأیید نشد.

امروز شهرستان ورامین به عنوان یکی از قطب های اصلی تولید محصولات کشاورزی در استان تهران به حساب می آید و نقش مهمی را در تأمین منابع غذایی پایتخت نشینان ایفا می کند.

بر اساس بررسی های به عمل آمده، سبزی و میوه تولیدی در شهرستان ورامین از آب چاه تغذیه می کنند و استفاده از فاضلاب برای آبیاری محصولات کشاورزی در این شهرستان شایعه ای بیش نیست.

آبیاری صیفی جات ورامین به ویژه هندوانه با فاضلاب خام در حد صفر بوده و هیچ نوع آلودگی ندارد و آب سیستم تصفیه خانه فاضلاب جنوب شرق تهران از طریق کانال آب‌رسانی کشاورزی در جهت آبیاری محصولات کشاورزی این شهر استفاده می‌شود

این شایعه اگرچه واقعیت ندارد اما می تواند به قطب اقتصادی شهرستان ورامین ضربه بزند و باید مسئولان و مدیران شهرستانی برای جلوگیری از تکرار این شایعات فکری کنند.

به گفته مسئولان جهاد کشاورزی، محصولات تولیدی در شهرستان ورامین دارای گواهی سلامت هستند و این نشان دهنده آن است که مراکزی نظیر بهداشت و درمان و محیط زیست، سلامت محصولات را تأیید کرده اند.

ماجرای آلوده بودن محصولات کشاورزی ورامین از زبان عضو شورای شهر تهران

ماجرای آلوده بودن محصولات کشاورزی ورامین زمانی خبرساز شد که محمد حقانی، عضو شورای اسلامی شهر تهران در تیرماه سال جاری اظهار داشت: مواردی از مسمومیت بر اثر مصرف هندوانه ورامین داریم که باید به این موارد رسیدگی شده و جلوی آبیاری محصولات با فاضلاب گرفته شود و به همین دلیل جلسات مختلفی میان اعضای شورای شهر تهران با فرمانداری ورامین برگزار کردیم و طی این جلسات از آن ها خواسته شد که جلوی کاشت محصولات کشاورزی در این منطقه گرفته شود و برای جلوگیری از هر گونه کشت محصول در مناطق جنوبی پایتخت وزارت جهاد ورود پیدا کرده و امیدوار هستیم طی ماه های آینده، شاهد همکاری هر چه بیشتر وزارت جهاد با شورای شهر تهران باشیم و ممنوعیت کاشت سبزی در مزارع جنوب پایتخت محقق شود.

محیط زیست ورامین آلودگی محصولات کشاورزی ورامین را تکذیب کرد

منصور گل‌محمدی رئیس اداره محیط زیست ورامین در تیرماه سال جاری در گفت و گو با برخی رسانه ها با اشاره به بررسی های انجام شده، اظهار داشت: آبیاری صیفی جات ورامین به ویژه هندوانه با فاضلاب خام در حد صفر بوده و هیچ نوع آلودگی ندارد و آب سیستم تصفیه خانه فاضلاب جنوب شرق تهران از طریق کانال آب‌رسانی کشاورزی در جهت آبیاری محصولات کشاورزی این شهر استفاده می‌شود و این مورد نیز آلودگی ندارد.

حال پس از این موضوع، هر از چندگاهی موضوع آبیاری محصولات کشاورزی ورامین با آب های آلوده مطرح می شود و این امر ناراحتی و نگرانی مسئولان شهرستان ورامین را به همراه داشته است.

برخی شایعات به کشاورزی ورامین ضربه می زند

مسئولان شهرستان ورامین با قاطعیت اعلام می کنند که اینگونه اظهارنظرهای بی پایه موجب ضربه زدن به کشاورزی شهرستان می شود و تحقیقات نشان می دهد که آبیاری محصولات کشاورزی ورامین به درستی انجام می پذیرد.

محمدرضا یوسفی فرماندار شهرستان ورامین در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به این نکته که ورامین یکی از قطب های کشاورزی استان تهران است، اظهار داشت: شهرستان ورامین از ظرفیت های بالایی در حوزه کشاورزی برخوردار بوده و اقتصاد منطقه نیز بر پایه آن استوار است.

سلامت محصولات کشاورزی شهرستان ورامین به دلیل ورود به چرخه و سبد غذایی مردم به صورت منظم مورد ارزیابی قرار گرفته و مراکز مسئول در این زمینه نیز می توانندبه سلامت محصولات تولیدی در این شهرستان گواهی دهند

وی افزود: برخی اظهارات مطرح شده موجب ضربه زدن به کشاورزی ورامین می شود و این امر با جدیت پیگیری خواهد شد، چرا که مرجع نظردهنده در این زمینه مشخص است و نباید با برخی اظهارنظرها، به کشاورزی ورامین ضربه وارد کرد.

محمد حسین تاجیک مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ورامین نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به این نکته که محصولات کشاورزی این شهرستان از سلامت کامل برخوردار است، اظهار داشت: محصولات کشاورزی شهرستان ورامین سالم است.

وی افزود: سلامت محصولات کشاورزی شهرستان ورامین به دلیل ورود به چرخه و سبد غذایی مردم به صورت منظم مورد ارزیابی قرار گرفته و مراکز مسئول در این زمینه نیز می توانندبه سلامت محصولات تولیدی در این شهرستان گواهی دهند.

تاجیک ادامه داد: گاهی برخی مواضع موجب ضربه زدن به کشاورزی می شود و آبیاری محصولات کشاورزی شهرستان ورامین از فاضلاب به شدت تکذیب می شود.

به هر ترتیب آنچه که مسلم بوده آن است که مراکز نظارتی نظیر محیط زیست، کیفیت و سلامت محصولات کشاورزی ورامین را تأیید کرده اند و این امر می تواند خبر خوبی برای شهروندان و دوستداران محیط زیست به حساب آید.