۲۰ عضو امید به وزرا رای ندادند/رای فراکسیون ولایت کار را تمام کرد

ابوالفضل حسن بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی گفت: فراکسیون های متعدد مجلس از جمله فراکسیون ایثارگران، اقتصاد مقاومتی، روحانیون و مجامع استانی طی هفته گذشته جلسات متعددی را با وزرای پیشنهادی برگزار کردند. وزرا به صورت انفرادی با نمایندگان رایزنی داشتند.

وی ادامه داد: اما جلسه سرنوشت ساز صبح روز سه‌شنبه به ریاست آقای علی لاریجانی در فراکسیون اکثریت مجلس یعنی فراکسیون ولایت برگزار شد.

حسن بیگی اظهار داشت: اعضای فراکسیون ولایت پس از جلسه هنوز به جمع بندی دقیق برای رای اعتماد به وزرا نرسیده بودند.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی گفت: نمایندگان معتقد بودند اگر این سه وزیر رای اعتماد را کسب نکنند وزرای دیگری که به مجلس برای رای اعتماد معرفی می شوند نیز از همین جنس سیاسی خواهند بود. در جلسه بعدازظهر بعد از آنکه هر کدام از وزرا به صورت صریح و روشن اعلام کردند مطیع مقام معظم رهبری هستند و ذره ای از نظرات ایشان عدول نمی کنند نظر اعضای فراکسیون ولایت که اکثریت مجلس را تشکیل می دادند، نسبت به این افراد تغییر کرد.

وی با بیان اینکه این وزرا نه ماهه هستند، گفت: آقای دانش در جلسه علنی صبح روز سه شنبه رای خوبی نداشت و امیدی به حضور ایشان در وزارت آموزش و پرورش نبود اما در جلسه نوبت عصر زمانی که پشت تریبون قرار گرفت و اعلام کرد که از نظرات مقام معظم رهبری اطاعت کرده و در راستای اهداف و آرمان‌های انقلاب حرکت می کند و سیاسی کاری را در دستور کار خود قرار نمی دهد، نظر اعضای فراکسیون نسبت به حضور ۹ ماهه ایشان در وزارت آموزش و پرورش تغییر کرد.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی اظهار داشت: پس از اعلام نظرات شفاف و صریح سه وزیر آرای آنها در میان برخی تندروهای اعضا فراکسیون امید کاهش یافت. تعداد اعضای فراکسیون امید در مجلس صد نماینده است که از این تعداد حدود ۲۰ نماینده به وزرای پیشنهادی رای اعتماد ندادند که علت عدم اعتماد آنها، موضع‌گیری‌های صریح و شفاف وزرای پیشنهادی بود. تصمیم فراکسیون ولایت در رای اعتماد به این وزرا تعیین کننده بود که بعدازظهر روز سه شنبه پس از اظهار نظرهای صریح و شفاف وزرا گرفته شد.

حسن بیگی تصریح کرد: اعضای فراکسیون ولایت به دولت اجازه دادند تا در ۹ ماه باقی مانده در زمینه اقتصاد به وعده های عمل کند و در راستای حل مشکلات اقتصادی مردم گام بردارد.

وی تصریح کرد: اگر پاسخ های وزرا در مورد مسائل سیاسی در بعدازظهر روز سه‌شنبه به صورت صحیح اعلام نمی شد رای نمایندگان به وزرای پیشنهادی متفاوت بود زیرا مخالفان وزرا اسناد زیادی داشتند که اگر پخش می شد در رای آنها تاثیرگذار بود.

نایب رئیس فراکسیون امید گفت: مجلس با رای اعتماد به وزرای پیشنهادی به جامعه اعلام کرد که راه دولت برای حل مشکلات اقتصادی هموار است و هیچ بهانه ای وجود ندارد.

حسن‌بیگی ادامه داد: امروز جمع بندی مردم از گامی که مجلس برداشت این است که مجلس در کمک به دولت سنگ تمام گذاشته و اتمام حجت کرده است، امیدواریم دولت نیز در راستای حل مشکلات مردم عمل کند.