همايش " اقبال نو بر انديشه مولا نا " در تهران برگزار مي شود

به گزارش مهر ، همايش " اقبال نو بر انديشه مولا نا " روز جمعه سي و يكم شهريور ماه از ساعت 16 الي 20 با مشاركت موسسه تحقيقات و مطالعات زنان و انجمن اسلامي دانشكده ادبيات دانشگاه تهران در تالار فردوسي دانشگاه تهران برگزار مي شود .



در همايش امسال ، اساتيد زبان و ادبيات فارسي ، رايزنان فرهنگي داخلي و خارجي ازهند ، تاجيكستان ، افغانستان ، تركيه ، ازبكستان و پاكستان ، اساتيد موسيقي و خانه موسيقي ، هنرمندان نقاش و گرافيك ، انجمن شعر و ادب ايران ، اديبان و شاعران معاصر ، سازمان ارتباطات اسلامي ، كانون ادبيات ايران ، انجمن حكمت و فلسفه و ... در اين همايش در جهت گسترش و تبيين انديشه مولانا مشاركت خواهند كرد . همچنين دكتر پازوكي عضو هيئت مديره انجمن حكمت و فلسفه ايران نيز در اين مراسم سخنراني مي كند .



همچنين در اين همايش به تني چند از مولوي شناسان برجسته لوح يادبود و تنديس زرين مولانا اهداء خواهد شد ، اولين مركز بين المللي خبر و اطلاع رساني مربوط به مولانا بنام " مولانانيوز " افتتاح خواهد شد .

کد مطلب 381480