محسن بخشی از بنیانگذاران نشر آگاه درگذشت

محمدرضا توکل صدیق نایب رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: آقای بخشی به دلیل کهولت سن، ضعف جسمانی و عفونت شدید ریوی، شب گذشته پنجشنبه ۱۳ آبان دار فانی را وداع گفت.
به گزارش مهر، زندهیاد محسن بخشی بیش از ۵۰ سال در حرفه کتابفروشی و نشر کتاب اشتغال داشت. حاج محسن بخشی از سال ۱۳۲۰ در انتشاراتیهای مختلفی مانند صفیعلیشاه، معرفت، نیل و آگاه، فعالیت کرده است.
بر اساس این گزارش، پیکر این فعال عرصه نشر و کتاب، ساعت ۱۰ صبح یکشنبه، ۱۶ آبان ۱۳۹۵ از مقابل کتابفروشی آگاه به سمت بهشت زهرا (س) تشییع خواهد شد و قرار است در قطعه نام آوران به خاک سپرده شود. مجلس ترحیم وی نیز روز دوشنبه ۱۷ آبان از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷ در مسجد نور برگزار میشود.
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