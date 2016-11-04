۳۰۰میلیون تومان هزینه تجهیز هر تخت بیمارستانی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود بیگلر در نشست هماندیشی کارشناسان و مدیران حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی اظهار داشت: بالغ بر یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار تجهیزات و ملزومات پزشکی وارد کشور میشود.
وی با اعلام اینکه ۱۵۰۰ کمپانی کار واردات و تولید تجهیزات پزشکی در کشور را بر عهده دارند، افزود: در حال حاضر سهم تولید تجهیزات پزشکی در کشور ۹۰۰ میلیون دلار است که میبایست این رقم را افزایش دهیم.
بیگلر با تأکید بر اینکه نمیتوانیم ادعا کنیم بینیاز از واردات تجهیزات پزشکی خواهیم شد، اظهار داشت: کشورهای پیشرفته دنیا هم چنین سیاستی را در پیش نمیگیرند که همه تجهیزات و ملزومات پزشکی مورد نیاز خودشان را در داخل کشورشان تولید کنند.
مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو با بیان این مطلب که بیمارستان به عنوان یک بخش از تکالیف سازمان غذا و دارو در تأمین تجهیزات و ملزومات پزشکی است، افزود: بایستی دامنه فعالیتهای خودمان در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی را از چهاردیواری بیمارستان خارج کنیم و در جایی که محصول، تولید یا وارد میشود، ابزارهای کنترلی را داشته باشیم.
وی با بیان این مطلب که بالغ بر ۹۰ درصد دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور تشکیلات لازم برای نظارت بر خدمات تجهیزات و ملزومات پزشکی را فراهم ساختهاند، اظهار داشت: موضوع درمان و تجهیزات پزشکی را به نوعی بایستی جداگانه نظارت کرد؛ همانطور که دفاتر فنی تجهیزات پزشکی در هر بیمارستان ایجاد شده است، باید نسبت به ارائه خدمات مهندسی پزشکی در بیمارستانها نیز تلاش کرد.
بیگلر با عنوان این مطلب که برای ساخت هر تخت بیمارستانی، ۴۰۰ میلیون تومان هزینه میشود، گفت: این در حالی است که برای تجهیز و راهاندازی هر تخت بیمارستانی ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار نیاز دارد؛ از همین رو نباید نسبت به خدمات تجهیزات پزشکی بیاعتنا بود.
به گفته مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو، در حالی که ۱۰ سال طول عمر تجهیزات پزشکی است، معمولاً ما زیر هفت سال تجهیزات پزشکی را از گردونه فعالیت خارج میکنیم.
وی در ادامه با تأکید بر حمایت از بخش خصوصی در تأمین تجهیزات پزشکی اظهار داشت: اگر حمایت بخش خصوصی نباشد، با چالشهای متعددی در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی مواجه خواهیم شد.
بیگلر با اعلام اینکه بالغ بر سه هزار میلیارد تومان بدهی بیمارستانها بابت تجهیزات و ملزومات پزشکی به بخش خصوصی است، گفت: اگر بیمهها به تکالیف خود به درستی عمل کنند، قطعاً وزارت بهداشت در پرداخت بدهی خود به بخش خصوصی دچار مشکل نخواهد شد.
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