سه سانداکار ایران با برتری مقابل رقبا به فینال راه پیدا کردند

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از رقابتها پیش از ظهر امروز جمعه به میزبانی شهر «شین» چین آغاز شد که هر سه نماینده ایران رقبای خود را شکست داده و به دیدار نهایی صعود کردند و یکشنبه برای رسیدن به نشان طلا به مصاف رقبای خود می روند.

«عرفان آهنگریان» اولین نماینده ایران بود که در وزن ۶۵- کیلوگرم به روی سکوی مبارزه رفت و «ساواس بکار» از ترکیه را شکست داد. در وزن ۷۰- کیلوگرم «محسن محمدسیفی» در پیکار با «علی ایه» از ترکیه در دو راند متوالی صاحب پیروزی شد. صدیقه دریایی در وزت ۶۰- کیلوگرم، «سینگ تونگ مان» از هنگ کنگ را با همین نتیجه شکست داد روبرو می شود.

شهربانو منصوریان، مریم هاشمی، امیرفضلی و حمیدرضا قلی پور دیگر نمایندگان ایران در این مسابقات هستند که فردا به دیدار رقبای خود می روند.

جام جهانی با حضور چهار مدال آور مسابقات قهرمانی جهان ساندا امروز در چین آغاز و تا عصر یکشنبه ۱۶ آبان ماه ادامه خواهد داشت.